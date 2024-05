Sigue en directo Tiempo de Juego desde las 13:00h con el Granada-Real Madrid y el resto de partidos

El Real Madrid visita al Granada en un duelo de urgencia para el conjunto nazarí, al que una derrota e incluso un empate terminarían por descenderle. Villarreal y Sevilla juegan en La Cerámica un partido en el que los dos equipos llegan con la salvación certificada y prácticamente sin opciones de pelear por nada más. El Athletic Club quiere seguir apurando sus opciones de alcanzar la Liga de Campeones, que tiene remotas, en un duelo en San Mamés ante un Osasuna que llega matemáticamente salvado. Por último, el Mallorca y Las Palmas se miden en un duelo entre islas con el objetivo común de sellar la permanencia en Primera.

GRANADA - REAL MADRID (18:30 horas)

Los pupilos de Carlo Ancelotti viajan al Nuevo Los Cármenes este sábado (18.30) con la 'resaca' continental tras asegurarse, remontada emocionante mediante, un puesto en la final de la Liga de Campeones. Los madridistas volvieron a vivir una noche mágica en el Santiago Bernabéu, dándole la vuelta al gol inicial del Bayern de Múnich con un doblete de Joselu en el descuento.

Un estado de euforia que ya se instauró en la entidad el pasado fin de semana, cuando se proclamaron campeones de LaLiga tras el triunfo ante el Cádiz (0-3) y el 'pinchazo' del Barça en Montilivi. Así, las cuatro jornadas restantes se antojan perfectas para dosificar esfuerzos y llegar en la mejor condición física a la final de Wembley del próximo 1 de junio.

Mientras, en el Granada no hay espacio para las medias tintas y Sandoval alienará a su once tipo en esta recta final, con la gran presión de que incluso un empate les puede convertir en equipo de 'Segunda' la próxima temporada. Pese a su situación crítica (penúltimos a once puntos de la salvación), se agarran a los recientes buenos resultados, con dos triunfos y solo una derrota, la última por 3-0 en el Sánchez-Pizjuán, en los últimos cuatro encuentros.

MALLORCA - LAS PALMAS (14:00 horas)

Aguirre y sus jugadores afrontan la visita de las Palmas como una final por la permanencia. El técnico de Ciudad de México podrá contar con toda la plantilla y es posible que realice algunos cambios con respecto al equipo que perdió (0-1) la pasada jornada frente al Atlético de Madrid. Junto al Rayo, el Mallorca es el segundo equipo con el peor promedio de goles de la temporada. Ha marcado 27, solo 4 más que el Cádiz y en 15 jornadas no ha celebrado ningún gol.

Para Las Palmas no parece peligrar la salvación a pesar de las 7 derrotas consecutivas encajadas y de que solo haya sumado 2 puntos de los últimos 30 posibles, una irrefutable crisis que en el club reducen a "mala racha de resultados". En esas derrotas seguidas, Las Palmas solo ha marcado un gol y fue en el serio correctivo recibido en Vigo ante el Celta (4-1), donde el equipo amarillo se descosió en la segunda parte.

VILLARREAL - SEVILLA (16:15 horas)

El Villarreal necesita un milagro para alcanzar la séptima plaza, ya que deberían intentar ganar todos los partidos que le quedan y esperar a varios errores de sus rivales, mientras que el Sevilla llega ya con la salvación lograda, dejando atrás un año de complicaciones muy parecido al de los amarillos. Entre los pocos objetivos que le restan al equipo castellonense está el de intentar evitar su peor año de local en Primera, ya que esto ha sido la temporada muy accidentada en su estadio, en el que ha perdido más partidos que nunca en su historia.

El Sevilla viaja a Villarreal en el mejor momento de la temporada, en el que acumula cinco partidos sin perder, con un empate y cuatro victorias, la última de éstas el pasado domingo en el Sánchez-Pizjuán ante el Granada (3-0), lo que sirvió para asegurar la permanencia matemática en la categoría a falta de cuatro jornadas para que concluya el campeonato.

ATHLETIC - OSASUNA (21:00 horas)

Los leones, tras su victoria en Getafe la pasada jornada, se encuentran a seis puntos del cuarto puesto, ocupado por el Atlético de Madrid, quedando doce por disputarse. Los rojiblancos no podrán contar con los centrales Yeray Álvarez y Aitor Paredes, expulsados en el Coliseum; ni con el propio entrenador, Ernesto Valverde, quien también recibió la tarjeta roja.

?? "Es un derbi. Ellos van a venir fuertes"



?? "Queremos ganar a Osasuna en San Mamés de una vez"



??? Ernesto Valverde, en la previa del #AthleticOsasuna#AthleticClub ?? pic.twitter.com/6JyMJYNmRf — Athletic Club (@AthleticClub) May 10, 2024

Por su parte, Osasuna visita San Mamés también con varias bajas de peso y con la necesidad de romper la mala racha de cuatro derrotas que atraviesan y que les han hecho estancarse en la competición, aunque tienen presencia garantizada en la próxima Liga.

