El duro golpe de Toñi Moreno a Emma García tras su regreso a "Viva la vida"

Toñi Moreno vuelve a estar en casa. La presentadora regresó este fin de semana al programa "Viva la vida", el espacio que ella inauguró las tardes de los fines de semana en Telecinco allá por 2017 y que abruptamente dejó de presentar en 2018 para irse a presentar "Mujeres y hombres y viceversa" un año después en lugar de Emma García. Un cambio de cromos que provocó un terremoto mediático en Mediaset.

Este fin de semana, Toñi Moreno volvía a "Viva la vida" para sustituir de nuevo a Emma García mientras ella está de vacaciones. Toñi disfrutó como si fuera la primera vez este regreso al programa que le devolvió al éxito. Estuvo relajada, divertida y hasta regañó a José Antonio Avilés, uno de los colaboradores más polémicos del programa, en pleno directo. Estaba en su salsa.

La audiencia, además, está de su parte. El programa de "Viva la vida" del sábado fue el más visto del último mes en este día de la semana. Toñi Moreno congregó frente al televisor a 1.352.000 espectadores, lo que equivale a un 14,3% de share. Desde el 13 de junio, "Viva la vida" no conseguía este registro. Un espaldarazo muy importante para la presentadora, que nunca negó su disgusto por el cambio de programa hace dos años.

El domingo, los datos fueron más discretos. "Viva la vida" cosechó 1.298.000 espectadores y 12,9% de share. Un resultado notablemente inferior a los anteriores domingos de julio, donde Emma García no ha bajado del 1.366.000 de audiencia. Sin embargo, el balance de este primer fin de semana de Toñi Moreno es bastante positivo. "Para mí la audiencia no es una competición, es la medida para saber si el trabajo que hace un equipo gusta o no al público, porque en definitiva trabajamos para ellos. Así que hoy solo puedo felicitar al gran equipazo de 'Viva la vida' y a seguir currando", dijo en redes sociales Toñi Moreno tras el bueno dato de audiencia. Tal vez en un intento preventivo de evitar comparaciones con los datos de Emma García.

En el inicio del programa, Toñi Moreno no ocultó su felicidad por volver al espacio que lo ha sido todo para ella. “Estoy desentrenada, vengo con mi gusanillo aquí, vuelvo a un programa que lo ha significado todo porque cambió mi vida”, aseguró la gaditana en su recorrido por los pasillos de la cadena. En redes sociales, según recogen medios especializados como Bluper, el apoyo a Toñi Moreno fue total. De ella destacan su ritmo y cercanía con el espectador.

Unos halagos que tal vez no gusten a Emma García, que tras una difícil transición con el intercambio de programas, ha sabido consolidarse como la reina de los fines de semana en Telecinco. Toñi Moreno, la que es ahora su sustituta, puede amenazar con robarle ese trono tan preciado. La audiencia la quiere, pero lo verdaderamente obvio es que ambas son grandes profesionales y las dos consiguen atrapar a la audiencia.

"Viva la vida" ha sido un programa muy importante para Toñi Moreno. “No es la primera vez que os cuento que cuando empezamos este proyecto, Viva la vida, acababa de perder a mi padre, pero tenía un peor momento profesional. Había perdido la confianza en mí misma, hasta que me llamaron estos señores de Mediaset y me dijeron: ‘vamos a apostar por ti’”, dijo el día que tuvo que decir adiós al programa. Ahora, tiene la oportunidad de volver a demostrar su valía en el programa en el que siempre ha querido estar.

