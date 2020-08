Juan Antonio Avilés, acorralado: Toñi Moreno le saca los colores en directo y él abandona el plató

El colaborador de Mediaset José Antonio Avilés ha vuelto a liarla este domingo en el programa donde trabaja. Toñi Moreno, que se hace cargo del programa hasta el regreso de Emma García en septiembre, el primer día que entró a formar parte equipo dejó claro que Avilés no lo iba a tener nada fácil con ella.

Las informaciones que han ido saliendo en estos últimos meses han hecho que la imagen de José Antonio Avilés se nuble para toda la opinión pública, ya que han sido varias mentiras las que han encontrado al colaborador de la cadena. Entre ellas, y la que más ha sorprendido, ha sido que no Avilés no ha cursado el grado en periodismo, o al menos no lo ha acabado como todos esperábamos. De hecho, hasta sus padres desconocían esta noticia.

El pasado de José Antonio Avilés

Pero no han sido solo mentiras las que hemos podido comprobar en Avilés en los últimos meses, también debía bastante dinero a diferentes personas a las que supuestamente ha estafado con más mentiras.

Por tanto, el año 2020 está siendo muy complicado para el colaborador de Mediaset y aunque presentadores como Jorge Javier Vázquez o Emma García han salido en su defensa, Toñi Moreno ha advertido al colaborador que con ella lo va a tener muy difícil. Y ahora más.

Lo que ha provocado la guerra

Este domingo el ex concursante de 'Supervivientes 2020' se ha incorporado a su puesto habitual y lo ha hecho con una información que ha dejado a todos los periodistas sin palabras. Tanto que su noticia finalmente ha sido desmentida por las propias protagonistas y ha salido del plató, enfadado consigo mismo. No sabemos si se le habrán mentido al periodista, pero lo cierto es que ha sido él en reconocer que es, o ha sido, "drogadicto de la mentira".

Según Avilés, María Teresa Campos y Alejandra Rubio se estaban haciendo una serie de fotos en esos momentos para una exclusiva, algo que rápidamente han querido desmentir abuela y nieta. Lo han hecho, encima, a través de la presentadora del programa que mantienen una muy buena relación con la familia Campos y es esto lo que ha motivado que Avilés, tras unas palabras de Moreno, se fuese del programa.

"La verdad que es una pena porque yo sé que te lo curras y llamas a todo el mundo", ha dicho la periodista, lo que ha provocado que Avilés entrase en cólera y se intentara defender.

"Tío, vete fuera. ¿Qué hacemos con él? Ha salido María Teresa y Alejandra que son las protagonistas negando la información. Carmen también. Eres un mentiroso", ha continuado Toñi muy enfadada con el tertuliano. Poco después, con el ambiente más calmado, el colaborador ha entrado de nuevo y ha pedido perdón. "Quien mucho habla mucho yerra. Tengo que pedir disculpas porque no se ha hecho este reportaje pero que se va a hacer en un futuro”.

