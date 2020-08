La tajante respuesta de Santiago Segura a quienes llaman “fea” a Toñi Moreno

Hace tan solo unos días Toñi Moreno tenía que hacer frente a uno de los momentos más desagradables que ha vivido en las redes sociales. Y es que tenía que soportar como una seguidora en mitad de un directo se permitía calificarla como “fea”.

La presentadora sorprendía compartiendo con todos sus seguidores un vídeo en el que entrena con su preparadora física, pero en el que también responde a algunas de las preguntas que le han hecho. El centro principal de la conversación se centraba en la pequeña Lola y sus hábitos de sueño y el deporte que está haciendo para recuperar su peso. Tras ese momento cuando Toñi se ha quedado algo parada, al ver como una seguidora le decía ''fea'' en pleno directo.

Santiago Segura sale en defensa de Toñi Moreno

Una noticia de la que nos hicimos muchos medios eco. pero Toñi Moreno ha querido compartir una en concreto en su cuenta de Twitter ya que la presentadora no salía muy favorecida en la fotografía de portada escogida. Junto a ella escribía con humor: “En esa foto si que me veo fea compañeros Jajajaja”.

Un tuit al que el director y actor Santiago Segura contestaba también con mucho humor para animar a Toñi Moreno: “Tú no estás fea ni mordiendo un kilo de limones”. A lo que ella retuiteaba en la misma red social con un cariñoso: “¡Te como esa cara!”.

Tu no estás fea ni mordiendo un kilo de limones! �� — Santiago Segura (@SSantiagosegura) August 29, 2020

El futuro profesional de Toñi Moreno

Y es que desde luego que Toñi Moreno se ha tomado esta anécdota con humor. La propia presentadora contestaba en directo a la seguidora que le propinó ese descalificativo: “ ''Me ha dicho alguien que qué fea, ¿veis normal que te digan eso a las 9 de la mañana? Sé que no estoy en mi mejor momento, pero vamos... que me digas eso, hay que ser más feliz'', aseguraba dando una lección de templanza importante.

Toñi Moreno acaba este fin de semana su sustitución en ‘Viva la Vida’ pero la andaluza tiene nuevos proyectos en mente. Toñi ya tiene dos programas y un libro en puertas, además de otro proyecto que no le alejaría de la cadena. Así lo ha confirmado ella misma: ''Sobre los proyectos profesionales tengo 'La báscula' en Telemadrid y en Canal Sur regresa 'Los mejores años de tu vida', además de que pronto saldrá mi libro y hay un proyecto muy chulo ahí, pero del que todavía no puedo hablar mucho''.

También te interesa...

El día más amargo de Toñi Moreno con Miguel Bosé: ''Me echó y lloré mucho''