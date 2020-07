La inconfesable revelación de Paz Padilla en directo: "Hubo muertos..."

Kiko Jiménez y Sofía Suescun se han convertido en los protagonistas inesperados de 'Sálvame' en la última tarde. La pareja se ha encontrado su casa destrozada y desvalijada después de volver de vacaciones.

La pareja ha estado en Ibiza durante unos días, un viaje que ha retransmitido a través de las redes sociales. Esto ha servido de pista principal para que los ladrones entraran en su vivienda sin ninguna oposición y se hicieran con dinero en efectivo, objetos personales, y destrozaran el mobiliario.

"El coche lo han localizado gracias a un dispositivo. Han arrasado todo, ella está fatal, con un ataque de ansiedad. Está la policía allí, no se puede tocar nada. Teníamos 4 gatos y se han ido, se habrán asustado. Los perros los dejamos en una guardería canina. La vecina entraba y les dejaba agua y poco más", afirmaba entre lágrimas Kiko Jiménez que se encontraba haciendo la compra para 'La última cena' en el momento en el que le han llamado comunicándole la noticia.

La macabra anécdota que ha convertido a Paz Padilla en el blanco de las críticas

Con motivo del robo sufrido por la joven pareja, algunos de los colaboradores de 'Sálvame' han querido compartir algunas experiencias personales que habían sufrido. Kiko Hernández y Belén Esteban afirmaban como habían sufrido robos parecidos a los de Sofía. "Hasta las bragas me quitaron", decía la ex de Jesulín con la naturalidad que siempre le acompaña.

Era en ese momento en el que Paz Padilla, que se encontraba a los mandos del programa en sustitución de Jorge Javier, contaba una anécdota que no dejaba indiferente a nadie: "A mí me robaron el coche. Me llamó la unidad 4 de delitos de narcotráfico de Barcelona y al final estuve seis meses con las huellas dactilares, porque me daba un morbo", decía para sorpresa de sus colaboradores que no se creían lo que estaban escuchando.

Paz Padilla la lía en 'Sálvame' contando su anécdota más criminal. "Me da morbo", dice la amiga ������ pic.twitter.com/wwvyeOAslE — Alonso Gomalar (@AlonsoGomalar) July 9, 2020

Lejos de quedar ahí la anécdota, la gaditana explicaba lo turbio de la situación y lo que a ella le hacía sentir: "Mi coche lo robaron y además atropellaron a gente con mi coche y hubo muertos y todo... ¡Me daba un morbo! Todo lleno de huellas dactilares y tuve que ir a la unidad 4 y aquello era como el CSI. Los cristales ahumados que no veías al que estaban interrogando. Yo creía que aquello era como las películas", terminaba explicando ante la incredulidad de todos. Kiko Hernández, que sabe cómo funciona el mundo de la televisión, pronto cambiaba de tema antes de que su compañera siguiera 'liándola'.

Esta confesión de Paz Padilla hacía que las redes sociales estallaran en su contra por frivolizar con un asunto que había tenido muertos de por medio. Estoy ha provocado que hay sido de lo más comentado en redes sociales y le haya generado insultos y críticas desde todos los sectores.

Paz Padilla: a mí me robaron el coche, atropellaron gente y hubo muertos y todo y a mí me daba un morbo *se parte de risa*



Esta señora es completamente imbécil — ������������ (������������) (@queeeninca) July 9, 2020

Paz Padilla diciendo que le robaron un coche y que con él hasta atropellaron genre con él porque fueron unos narcos de Barcelona, y que a ella le daba morbo tener las huellas de esa gente en su coche y no lo limpiaba por eso. No sé ni cómo empezar a criticarla. #yoveosalvamepic.twitter.com/YovAUrF3i5 — ¯\_(ツ)_/¯ Lævís (@Desahogogo) July 9, 2020

Paz Padilla es gilip0llas, cuenta que la robaron el coche y que atropellaron a gente incluso hubo muertos y dice que la dio morbo, que asco de tia — ElReyCotilla ✈�� (@wolfasier) July 9, 2020

Mira que es tonta Paz Padilla. Cada día dice más gilipolleces. "Las cosas no tienen vida". Que te entren a robar en tu casa, a ver la gracia que te hace. Bocazas!!!! #yoveosalvame — Chihuahua cabreada (@paquips) July 9, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Paz Padilla rompe su silencio sobre la 'guerra' entre Jorge Javier y Belén Esteban y toma partido

Roban en la casa de Sofía Suescun después de que esta exhibiera sus vacaciones en redes sociales