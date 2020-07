Roban en la casa de Sofía Suescun después de que esta exhibiera sus vacaciones en redes sociales

Tremendo el duro golpe que han sufrido Sofía Suescun y Kiko Jiménez a su vuelta de vacaciones. Ambos han estado unos días en Ibiza, un viaje del que han dejado constancia a lo largo de estos días con varias imágenes en Instagram.

Estas publicaciones han sido las pistas perfectas para que unos ladrones hayan entrado en la casa que la pareja tiene en Madrid y la hayan saqueado por completo. Así lo han desvelado en 'Sálvame' en pleno directo.

Al parecer, tras volver de sus vacaciones, Kiko ha ido directamente a los estudios de Mediaset, donde este viernes es el protagonista de 'La última cena', donde competirá contra Rafa Mora. Como cada jueves los dos anfitriones del programa de cocina de Telecinco acudían al mercadillo para hacer la compra de los ingredientes que utilizarán el día siguiente. Ha sido durante esta compra que Jiménez ha recibido la mala noticia.

"Se han encontrado con la casa abierta y todo tirado, todo roto", confesaba el joven tras recibir la noticia de su pareja donde le confesaba como se había encontrado la vivienda tras volver de vacaciones. "El coche lo han localizado gracias a un dispositivo. Han arrasado todo, ella está fatal, con un ataque de ansiedad. Está la policía allí, no se puede tocar nada. Teníamos 4 gatos y se han ido, se habrán asustado. Los perros los dejamos en una guardería canina. La vecina entraba y les dejaba agua y poco más", explicaba Jiménez para sorpresa de todos que no podían creer lo que estaban escuchando.

Kiko Jiménez rompe a llorar tras conocer el robo en su casaMediaset España

Con la pareja mostrando en sus redes sociales sus vacaciones, y con la madre y el hermano de Sofía participando en el reality 'La casa fuerte', los ladrones no han encontrado oposición para destrozar la vivienda, y llevarse dinero en efectivo y otros objetos de valor. Finalmente, 'Sálvame' ha dado permiso para que Jiménez se fuera con su pareja para gestionar todo este robo.

Unas vacaciones de los más accidentales

Pese a todo el glamour y bienestar que se muestra en redes sociales, estos días en Ibiza van a ser difíciles de olvidar para la pareja. Ya que al duro robo que han sufrido en su viviendo hay que sumarle una visita al hospital durante sus días en la isla mallorquí. Así lo relataba Sofía en su perfil de Instagram antes de conocer lo que había pasado en su casa: "Hasta hace un momento estaba fatal. He vomitado y he tenido muchísimos escalofríos y mal temple. Definitivamente, me ha dado una insolación. Es la primera vez que me ha pasado. Sin duda, hay que protegerse muchísimo e hidratarse infinitamente", comentaba en una de sus storys.

"Al final hemos acabado en el hospital. Estamos perfectos. Siempre juntos", escribía dejándolo todo en susto veraniego del que solo necesita unos días para recuperarse por culpa del sol. Más le costará de seguro recuperarse del robo sufrido.

Sofía Suescun relata la insolación que había sufridoInstagram

