El incómodo momento vivido por una reportera en directo por el detalle más inesperado

El mundo del directo en televisión siempre deja imágenes de lo más curiosas. El vivir bajo una cámara sin poder controlar los elementos que rodean a una intervención en pantalla suele ser la principal fuente de noticias virales en este ámbito.

En los últimos meses hemos vivido de todo en este aspecto; agresiones, atracos, tiroteos y demás eventos extraordinarios que terminan sucediendo de la forma más inesperada cuando un reportero se encuentra haciendo su trabajo a pie de calle. Cosas del directo ¿No?

Desde Murcia ha salido el último vídeo viral de este tipo, desde la cadena La 7TV donde la reportera Blanca Núñez ha vivido un momento de lo más embarazoso que ha resuelto de una forma un tanto cómica.

Las gafas de sol que estaban donde no debían

Esta ocasión era el presentador de informativos Enrique Campillo quien daba paso a su compañera Blanca Núñez, quien en directo esperaba para dar una información a través de una conexión. En concreto, Núñez se había trasladado a la calle para informar sobre las altas temperaturas que está dejando en el litoral mediterráneo la ola de calor con la que ha empezado el mes de julio.

Sin embargo, todo hace indicar, que la espera para hacer la conexión tuvo que ser de varios minutos, ya que Blanca aparecía atabiada con mascarilla y con gafas de sol. Unas gafas a las que se habría acostumbrada, ya que cuando entró en el directo no se dio cuenta hasta unos segundos después de llevarlas puestas.

Cuando se percató de este detalle, la periodista decidía lanzar sus gafas contra el suelo de una forma algo violenta e inesperada, provocando así una mueca de incredulidad en su compañero Enrique.

Poco tarda el vídeo en correr como la pólvora por las redes sociales llegando hasta los principales programas nacionales de zapping. De esta manera ha sido la propia Blanca quien en Twitter ha bromeado sobre el asunto: "Son esos momentos irrepetible que te recuerdan toda tu carrera! Menos mal que nos lo tomamos con humor! Sino fuera por estos raticos...", se podía leer en su perfil personal de esta red social.

Las palabras de la periodista no han caído en saco roto y no han parecido molestar a Antonio Peñarrubia, director de La 7TV, quien ha prometido unas nuevas gafas para la redactora: "Te has ganado unas gafas nuevas Blanca! Cuenta con ellas!!! Todo por las noticias!!!". "Te tomo la palabra ha respondido su trabajadora.

Te has ganado unas gafas nuevas Blanca! Cuenta con ellas!!! Todo por las noticias!!! ������ — Antonio Peñarrubia (@Antonioprensa) July 1, 2020

Otros compañeros de cadena no han podido evitar bromear con el asunto y mostrar su apoyo ya de paso a Núñez, tras el incómodo momento vivido que ha terminado en una anécdota. Así, José Francisco Bayona hacía 'un Blanca' con gafas de sol incluidas.

