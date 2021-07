El incidente de Santiago Segura y Leo Harlem que paralizó el rodaje de su película: "Yo no sabía que hacer"

Este pasado jueves se ha cumplido una semana del programa más visto de la historia de 'El Hormiguero'. La presencia de Pablo Díaz, célebre ganador del bote del famoso concurso de las tardes de Antena 3, 'Pasapalabra', hizo que el programa consiguiese el dato de audiencia más elevado de su historia, con un 24% de share. En esta ocasión les tocó acudir al programa a los actores Leo Harlem y Santiago Segura, que no dudaron en comentar algunas de sus anécdotas durante el rodaje de su última película.

El último programa de 'El Hormiguero' se celebró el pasado lunes con la presencia de la actriz María Hervás que acudía a presentar su última película, "El cover", una comedia musical ambientada en Benidorm que se desarrolla en torno a dos jóvenes que se enamoran, mientras buscan hacerse un hueco en el mundo de la música, lo que supuso su primera visita al programa de Pablo Motos.

En este programa, el presentador y la actriz se comprometieron a un hecho particular si la actriz volvía a ser invitada al programa de las noches de Antena 3. El trato era el siguiente, Hervás le enseñaba un tatuaje que se había realizado a sí misma, si "te comprometes a dejarme, la siguiente vez que venga, hacerte un mini tatuaje", le propuso entonces la actriz al presentador, poniéndole así en un compromiso al pedir hacerle un cambio en su piel que verá de por vida. No obstante, para sorpresa de muchos, el comunicador aceptó la propuesta sin dudar: "Te digo que sí, siempre y cuando tú me dejes cortarte un poquito el pelo".

Tras este programa del pasado lunes, 'El Hormiguero' no emitió sus programas habituales de los martes y miércoles. El motivo fue la retransmisión de la Eurocopa por parte de Telecinco, cuando además, el martes, la Selección Española se jugaba su pase a la final del campeonato, lo que habría trastocado la audiencia del programa presentado por Motos.

Este jueves, por lo tanto, el programa ha retomado su retransmisión habitual, y al programa han acudido como invitados los actores y humoristas, Santiago Segura y Leo Harlem, los cuales acudían a presentar su nueva película "¡A todo tren! Destino Asturias", que se ha presentado en cines el mismo día en el que han acudido al programa de Trancas y Barrancas.

Pablo Motos y Santiago Segura ('El Hormiguero')





La anécdota de "chanchito"

En el show televisivo han decidido comentar una escatológica anécdota que les ocurrió durante el rodaje de la película, que no ha dejado a nadie indiferente."Nos cagó un "chanchito", un cerdito vivo, cuando le levantaron de su medio natural que es el suelo, de repente soltó. Soltó mostaza con tropezones, soltó un reguerón bueno que yo en el pantalón había notado algo", dijo Leo Harlem provocando las carcajadas del público.





"El cerdo se ve que andaba suelto, porque a este -en referencia a Santiago Segura-, también le puso bien de gotelé" concluyó el humorista leonés, a lo que Segura añadió, "aquello parecía un arma de destrucción masiva". La anécdota provocó las carcajadas del público y del propio Pablo Motos, que disfrutó mucho de la visita de los actores, especialmente por los momentos de humor que regalaron a los espectadores.