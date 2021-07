Pablo Díaz explica en qué se va a gastar la mayoría del dinero que ha ganado en 'Pasapalabra': "Un capricho"

El flamante ganador del bote de Pasapalabra, Pablo Díaz, continua presente en la actualidad informativa gracias a su espectacular actuación en el programa de Antena 3 donde, después de enfrentarse a un más que digno contrincante, Javier Dávila; obtuvo el tercer premio más grande de la historia del programa que ascendía a 1.800.000.

El joven tinerfeño se mantiene en una nube tras su paso por el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', donde después de hablar de sus facetas más personales, sorprender al público con su manejo del violín o sus consejos particulares para superar el rosco de Pasapalabra; su participación en el show televisivo logró que el programa fuese el más visto de la última temporada alcanzando un 24% de share.

Después de conquistar la hazaña, habiendo estado ni más ni menos que 264 programas, Díaz cumplió su promesa que retransmitió a través de la famosa plataforma digital, Twitch. En ella realizó un vídeo en directo donde culminó su promesa, el ganador de Pasapalabra anunciaba que se iba a teñir el pelo de rosa aunque comentando su decisión con su novia y los propios comentarios de los espectadores del vídeo finalmente decidió que "va a ser azul por votación popular. Voy a ser un pitufo", señaló.





Más de 18 horas de Stream. Estoy suuuuuuper cansado, pero ha merecido la pena ?? Ahora si me disculpáis, voy a realizar la mimición hasta mañana por la mañana, que os tengo una sorpresa preparada ??



P.D: Portaros bien mientras no estoy y beber agua. pic.twitter.com/PMLIlqw2Z3 — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) July 4, 2021





El violinista de 24 años, que con su temprana edad ya maneja una pequeña fortuna -a pesar de los esfuerzos de Hacienda por llevarse una buena porción del premio-, no dejó de comentar su valoración acerca de este hecho, “a lo mejor se queda en un millón limpio, pero es lo que hay, hay que hacerlo y ya está. Como cualquier otra persona”, comentó Díaz a Cristina López Schlichting en Fin de Semana COPE. “Desde luego, si uno se lo administra te soluciona bastantes cosas y yo quiero pensar que lo voy a administrar bien”, apostilló en el programa radiofónico.

El primer gran gasto de Pablo Díaz tras salir de 'Pasapalabra'

Con esta declaración de intenciones, Pablo Díaz dejó de manifiesto su intención de no malgastar el dinero que tanto le ha costado ganar y su pretensión de tratar de invertirlo correctamente para no sufrir sobresaltos inoportunos como hemos podido comprobar en otros casos de personas que han conseguido mucho dinero rápidamente y lo despilfarraron. Así pues, ya conocemos la primera manera en la que el canario tratará de invertir sus ahorros con la esperanza de que la operación concluya en buen puerto.









Díaz acudió al programa Zapeando donde desveló, a preguntas de sus tertulianos, como ha decidido invertir el premio. "Me quiero independizar, entonces me voy a comprar una casa. Un pequeño 'caprichito'", incidió el isleño. Además el afamado concursante se expresó acerca de su vertiginosa popularidad, "Esto ha sido una locura. No puedo tener palabras para agradecer tantísimo a la gente que me escribe. De verdad, increíble".