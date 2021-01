Iñaki López, indignado con Iglesias por minusvalorar a su familia y al resto de antifranquistas: “Ni comparar"

El presentador de 'La sexta noche', Iñaki López, no se ha podido contener este lunes en redes sociales y ha querido ser tajante con su opinión sobre el último escándalo que ha salpicado a Unidas Podemos y a Pablo Iglesias en las últimas horas.

Todo a raíz de las polémicas palabras que ha afirmado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en 'Salvados', donde ha equiparado la situación de Carles Puigdemont con los exiliados republicanos. Puigdemont lleva huido de la justicia española desde el año 2017, cuando bajo su mandato se declaró la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)lo que obligó a aplicar el artículo 155 al Gobierno de la Nación, aquel entonces bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Las polémicas palabras de Pablo Iglesias sobre Puigdemont

El líder de Unidas Podemos y actual ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, durante la conversación mantenida con Gonzo, pudo discutir sobre diversas cuestiones de actualidad, entre ellas sobre el papel de EH Bildu en la democracia española y de la situación jurídica de Carles Puigdemont, prófugo desde 2017. Sobre el expresident, Iglesias lo ha querido valorar como un “exiliado político” y ha afirmado que los escándalos del Rey emérito, en caso de confirmarse, tienen una "consideración moral completamente diferente" a la del expresident.

¿Por qué considera al Rey Juan Carlos “un fugitivo” y a Puigdemont “un exiliado”? #SalvadosPablopic.twitter.com/yRQwqI5txD — Salvados (@salvadostv) January 17, 2021

“Puigdemont se ha jodido la vida para siempre por sus ideas políticas, que yo no comparto, y no creo que sus actos tengan que ser indiferentes al derecho, pero lo del Rey emérito, si se prueba que ha usado tarjetas black, tiene una consideración moral completamente diferente”, subrayó Pablo Iglesias a Gonzo.

Iñaki López no se contiene y dicta sentencia

Estas palabras, que se suman a las pronunciadas por el vicepresidente, en el que equiparaba a Puigdemont con los miles de exiliados republicanos durante el franquismo, han provocado una reacción por parte del presentador de 'La sexta Noche', Iñaki López, quien ha sentenciado a la formación de Iglesias sobre ese asunto.

Ni comparar el fascismo con la situación actual. Parte de mi familia huyó en el vapor Habana del avance franquista bajo el fuego de su armada. Jamás pudieron volver. Me gustaría que otra vez el líder de UP afinara más en sus comparaciones.

Un saludo. — Iñaki López (@_InakiLopez_) January 18, 2021

"Ni comparar el fascismo con la situación actual. Parte de mi familia huyó en el vapor Habana del avance franquista bajo el fuego de su armada. Jamás pudieron volver. Me gustaría que otra vez el líder de UP afinara más en sus comparaciones", ha pronunciado en redes Iñaki López, en una respuesta a una usuaria en Twitter, que había matizado que Puidemont no estaba fugado, pero no se había referido a la polémica sobre los exiliados republicanos.

