Todo lo que no sabías de Iñaki López: la enfermedad que marcó su infancia y su vínculo con Torbe

Iñaki López es un periodista y presentador al que hemos podido ver en diferentes facetas dentro de los medios de comunicación. Actualmente, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Atresmedia, gracias a su éxito en ‘La Sexta Noche’, espacio de tertulia política, actualidad y sucesos que conduce desde 2013, donde demuestra cada semana su facilidad para mantener el debate, incluso cuando las cosas se ponen complicadas, y la naturalidad que desprende ante el público.

Sin embargo, antes de dar el gran salto a laSexta, lo que significó el paso más importante de su carrera, desarrollaba la mayoría de sus trabajos en la televisión vasca. Nacido en Vizcaya y licenciado en la Universidad de País Vasco, el joven periodista comenzó su carrera en TeleBilbao y Radio Nervión.

En 1999 consiguió hacerse un hueco en ETB2 como presentador televisivo. Dentro del mismo canal, participó en programas como ‘100% vascos’, ‘El submarino amarillo’ junto a Emma García, ‘Lo que faltaba’ (2002), ‘Mójate’ (2003), ‘Buen rollito’ (2003), ‘La gran evasión’ junto a Carlos Sobera (2003), ‘Algo pasa con López’ (2004), ‘Pásalo’ (2004) o ‘El Conquistador del Fin del Mundo’ (2010).

En 2010 consiguió estrenarse en la televisión nacional al ser fichado por Mediaset para conducir ‘Justo a Tiempo’, un concurso de Cuatro que se canceló un mes después por no alcanzar los objetivos de audiencia. Entonces, el comunicador regresó a ETB con ‘Iñaki & Cía’ para, acto seguido, pasar a formar parte del equipo de Atresmedia.

Su entrada en laSexta supuso un antes y un después en su vida, ya no solo en lo profesional sino en lo personal, ya que allí conoció a su actual pareja, Andrea Ropero. A pesar de mostrarse siempre muy abierto, intenta mantener su vida privada al margen, por lo que hay información que resulta desconocida para sus seguidores.

'La Sexta Noche'

Su relación con Andrea Ropero

Retomando su noviazgo con Andrea Ropero, quien también presentaba ‘La Sexta Noche’ hasta que en 2019 pasó a formar parte del equipo de ‘El Intermedio’, ambos se conocieron en el plató del programa. Cinco horas de emisión en directo durante años hicieron surgir el enamoramiento entre los presentadores porque, tal y como aseguró Ropero “con tantas horas de programa, ¿Dónde pretendes que nos conozcamos?”.

Según contaron los periodistas durante su visita en ‘El Hormiguero’, sus primeros acercamientos sucedieron cuando, como consecuencia de las obras para reubicar el plató, los dos tenían que vestirse en el mismo sitio hasta que estuvieran terminados los camerinos. “Nos cambiábamos uno a cada lado del burro de ropa. Como dos profesionales, yo me ponía mi ropa y ella la suya”, explicó el periodista.

“Nadie lo vio venir”, afirmó López. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo en quien fue el primero en lanzarse. “Vosotros siempre”, señaló ella. “Como buen vasco yo permanezco… Soy como Rajoy, inalterable, todo ocurre alrededor de mí y, al final, las cosas se precipitan sobre mi persona”, le contestó López, entre risas, corroborando que fue cosa suya.

A pesar de ello, el comunicador reconoció que no le fue fácil conquistar a su compañera y tuvo que echar mucha “paciencia”: “Menos mal que los de Bilbao somos de hacer garita, tenemos mucha paciencia". "Las de Huesca somos de parar los pies. Se lo curró el chaval", dijo ella, dándole la razón.

Su mediática separación

Aunque siguen juntos, a finales de 2019, Ropero decidió dejar ‘La Sexta Noche’, espacio que compartía con su pareja, para avanzar profesionalmente y pasar a formar parte del equipo de ‘El Intermedio’. La comunicadora se despidió muy emocionada de sus compañeros, quienes la homenajearon.

Tras recibir un ramo de rosas y un libro con fotografías que recuerdan su paso por el programa, la periodista dedicó unas bonitas palabras a sus compañeros y se detuvo, mostrándose muy agradecida, cuando le tocaba el turno a López: “Y gracias a ti, por ser el mejor maestro y el mejor compañero de viaje”.

“Ha sido un honor y un placer contar seis años y medio con la presencia de Andrea Ropero, que se va a ‘El Intermedio’, a seguir creciendo como profesional donde, a buen seguro, lo va a hacer de maravilla. Muchas gracias a ti, de verdad, ha sido un placer. Qué te voy a contar, no hago más que despedirte y volvemos en el mismo taxi juntos a casa, pero bueno”, le contestó el presentador, para aportar su toque de humor.

Gracias a todos por el GRAN dato para @SextaNocheTV ayer fin de temporada y despedida de @andrearopero Aprovechamos su último día con nosotros para una excursión familiar... https://t.co/eItHPNKoCppic.twitter.com/Cn1JEewq0P — Iñaki López (@_InakiLopez_) July 28, 2019

Padre de familia

"Yo solo esperaba, sábado tras sábado, que aquel programa se fuera alargando...", confesó López cuando habló de cómo comenzó su relación con Ropero. Y así fue, tanto se ha alargado que, en 2017, comenzaron a formar una familia.

El 23 de septiembre nació Roke, lo que el presentador define como “lo más bonito que nos ha pasado nunca". "Le queremos con locura”, confiesa. A pesar de ello, ser padres es toda una aventura y más cuando el pequeño es de lo más travieso. “Es un torbellino. Es el diablo de Tasmania. Cuando la está liando tiene como una risita apagada”, cuenta.

No obstante, "aunque duerme bien, no lo hace a las horas de sus padres. Es de siestas de pijama y orinal, pero se las echa a las ocho de la tarde, con lo cual se levanta a las doce y ya descompasa el horario con sus padres", explica el comunicador, dejando claro que ser padre también es complicado.

“Le tiene absolutamente cautivado la ley de la gravedad. Alguna que otra prenda de vestir ya hemos tenido que ir a buscar a la calle. También ha aprendido a quitarse el pañal, cosa que ya hace con una sola mano, y que hace en cualquier momento y lugar, con lo cual hemos dejado también de llevarle a la compra", reveló el presentador, con su característico humor y el ha parecido heredar su pequeño.

Iñaki López y su hijo

Casi se pierde el nacimiento de su hijo

Aunque recibió la noticia de que iba a ser padre con mucha ilusión, el presentador estuvo a punto de perderse el nacimiento de su hijo. Tal y como contó en ‘Liarla Pardo’, se distrajo haciéndose selfies y casi no llega a tiempo: “Roke es ochomesino. Andrea se empezó a sentir con molestias y fuimos al hospital. Pero yo estaba absolutamente convencido de que nos mandarían de vuelta, aun así, la pusieron en una sala de espera, a dilatar, y cuando me dieron la bata me vi tan simpático que me hice unas fotos, hasta el punto de que tuvo que llegar la enfermera para decirme: ‘no llega usted al nacimiento de su hijo’”.

Me temo que hoy @andrearopero y yo faltaremos a nuestra cita en @SextaNocheTV por primera vez, pero...tenemos una visita importante! pic.twitter.com/7TKG5cptqV — Iñaki López (@_InakiLopez_) September 23, 2017

Muy de su tierra

A pesar de encontrarse en el ojo público, López quiere que su hijo disfrute tanto como lo hizo él. De su infancia, el periodista recuerda con mucho cariño el parque de los monos, un espacio en el que había una pareja de simios y en el que solía jugar sin parar cuando vivía en Portugalete. Además, también piensa con mucho anhelo los caracolillos que compartía con su abuelo Cándido.

Por este motivo, López quiso llamar a su hijo Roke, dado que así compartiría nombre con el patrón de la localidad, San Roque, y sus raíces estarían siempre presentes en su vida.

Su vínculo con Torbe

Tras dos décadas en la pequeña pantalla, a López le ha dado tiempo a vivir experiencias de todo tipo. En uno de sus principales debates, 'Que te doy con el pico de la plancha', en TeleBilbao, trabajó con un llamativo colaborador. El espacio de la televisión local contaba con la participación habitual de Allende Fernández, más conocido como Torbe. Poco después de dejar el programa, cumplió su objetivo y se convirtió en actor y director de cine porno.

“Yo tenía otro debate que se llamaba ‘Que te doy con el pico de la plancha’. El nombre era muy bonito, creo que tenía relación con una broma de Santiago Segura, si no me equivoco. Hace muchos años de aquello, 20 años”, comenzó contando el comunicador en el programa de las hormigas.

“Torbe era un habitual del debate, Nacho Allende, que en aquel entonces solo soñaba y daba la brasa con que iba a ser actor y director de cine porno. Yo, desde luego, no le creía. Le miraba y le decía: ‘donde vas tú con este cuerpo escombro’. Oye, pues lo consiguió”, reveló tras referirse a Torbe como un hombre “encantador” y “divertido”.

Su amor platónico

Antes de enamorarse de Andrea Ropero, el presentador mantuvo una relación de nueve años con una amiga de la universidad. Asimismo, la presentadora se casó en 2013 con un compañero de profesión. Sin embargo, a pesar de considerar a Ropero el amor de su vida, López tiene claro quien es su amor platónico.

Durante una entrevista, el comunicador confesó que siente un amor especial hacía una mujer, su amor platónico: “Desde que la descubrí con 14 años quedé secretamente enamorado hasta los tuétanos de Joan Jett… ¡La mujer a la que mejor le quedan las chupas de cuero! Y su célebre tema 'Bad Reputation' me pone palote, amigos. Es lo que hay".

La enfermedad que marcó su infancia

Aunque se ha convertido en un presentador de éxito, López no lo tuvo nada fácil cuando era niño, ya que una enfermedad le impedía avanzar en el colegio al mismo ritmo que sus compañeros. Fue el propio periodista quien reconoció, durante una entrevista para el libro ‘Superar la dislexia’, que sufría de dislexia.

En el libro, el comunicador recuerda que se lo diagnosticaron cuando apenas tenía siete años: "Hicieron una prueba de escritura y fui al único al que llamaron después". Desde entonces, los profesores comenzaron a ayudarle para hacerle el aprendizaje más fácil: "Me llevaron a clases de apoyo junto con otros compañeros a un psicólogo". A pesar del esfuerzo, el pequeño López también debía enfrentarse al déficit de atención, por lo que su rendimiento académico empeoró.

Con mucho esfuerzo, López logró seguir adelante, aprendiendo a controlarlo, aunque no fue fácil: "También había profesores que no acababan de entender que tuviera errores ortográficos tan obvios con nueve años y había que explicárselo. No obstante, esto me trajo cosas positivas, por ejemplo, aprendí a organizarme muy bien. Ahora mismo, es tan solo un recuerdo de juventud y algo lejano".

"En su momento nadie me lo supo explicar muy bien y al principio me sentí como un bicho raro. Me tranquilizaron mucho quitándole importancia, me dijeron que se trataba de algo leve y que no afectaba a mi futuro, eso me tranquilizó, me ayudó a aprender a vivir con ella y me resultó fácil de llevar", confesó.