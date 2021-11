Iñaki López desvela el desagradable incidente que vivió en un semáforo de Madrid: "Desde un coche en marcha"

El presentador de La Sexta, Iñaki López, ha relatado esta semana el desagradable incidente que ha vivido en pleno Madrid con un grupo de “chavales” y la reacción que ha tenido el resto de personas que le rodeaban en el semáforo. El periodista vasco ha recibido tanto mensajes de apoyo por parte de sus seguidores en redes sociales, incluida su mujer y compañera de profesión, como críticas por parte de los detractores de su trabajo en la cadena de Atresmedia.

Y es que este ha sido un año muy especial para el presentador después de que abandonase su longevo puesto en 'la Sexta Noche' para encargarse, junto a Cristina Pardo, del hueco que ha dejado Mamen Mendizábal en 'Más Vale Tarde'. Un movimiento con el que López gana, si no público, al menos más presencia con más horas de televisión en la cadena de televisión, algo que le otorga más popularidad y, con ello, que ocurran más incidentes como el que ha vivido este jueves.









El desagradable incidente de Iñaki López en la calle



Lo contaba el propio periodista en su perfil oficial de Twitter, en el que comentaba que un grupo de jóvenes le habían increpado e insultado desde un coche en marcha. “Hoy me han gritado "vasco-etarra-hijoputa" (así, todo de carrerilla) unos chavales desde un coche en marcha en el centro de Madrid”, narraba en la red social.

Eso sí, López usaba el episodio para dar una capa de optimismo con la reacción que han tenido las personas que se encontraban a su alrededor en el semáforo de la calle: “La indignación y cariño de quienes esperaban conmigo en el semáforo os aseguro que me ha emocionado”. Tal ha sido que ha confesado que casi se los lleva “de pintxo-pote”.

Hoy me han gritado "vasco-etarra-hijoputa" (así, todo de carrerilla) unos chavales desde un coche en marcha en el centro de Madrid. La indignación y cariño de quienes esperaban conmigo en el semáforo os aseguro que me ha emocionado. Casi me los llevo de pintxo-pote. — Iñaki López (@_InakiLopez_) November 18, 2021









Mensajes de apoyo y críticas



Unas de las personas que ha respondido al presentador de La Sexta ha sido su compañera de 'El Intermedio' y pareja sentimental, Andrea Ropero, que le respondía a través de las redes sociales: “Les ha faltado “bolivariano y golpista”. Gentuza”. “No les ha dado tiempo de la velocidad que llevaban...”, respondía su ex compañero de 'La Sexta Noche'.

No obstante, López también ha recibido críticas en redes sociales, tanto por sus habituales opiniones políticas, así como por los invitados que han tenido en su programa de La Sexta en las últimas temporadas: “Muy mal gritarte eso. El respeto, lo más importante. Al margen de ello, eres un líder social que ayudarías si fueras duro y contundente con ETA, pero no. Eres amable y sensible. Mal también”, escribía uno de los seguidores.

No les ha dado tiempo de la velocidad que llevaban... — Iñaki López (@_InakiLopez_) November 18, 2021









“Habéis blanqueado tanto a la extrema derecha fascista que os creíais que con vosotros no se meterían”, compartía otro usuario junto a una foto de Eduardo Inda, uno de los tertulianos habituales en 'La Sexta Noche'.