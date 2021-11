Cristina Pardo corta la emisión de 'Más Vale Tarde' y señala a un invitado: "¡Hombre, por favor...!"

Este miércoles, Cristina Pardo se ha visto obligada a advertir a un invitado por su comportamiento. La periodista entrevistaba en 'Más Vale Tarde' a Albert Cavallé, más conocido como el 'estafador del amor'. Cavallé ha sido condenado, tras conocerse la última sentencia sobre su caso, a tres años y medio de prisión.

Desde el primer instante en el que arrancaba la conversación, la tensión se 'mascaba' en el plató. Es más, es que se veía venir lo que acabó ocurriendo. El entrevistado decidió arremeter contra la presentadora y el programa con ataques continuos y descalificaciones varias.

Nada más entrar, 'el estafador del amor' manifestaba su indignación por el modo en el que Pardo y su equipo le había presentado. "Antes de que usted explique la sentencia, que es conocida, no hace falta que la repita siete veces porque es ya de la semana pasada. Usted no se ha adelantado a nada, quiero decir algo del vídeo que han puesto con el señor Marlaska: que se sepa que está imputado en un caso de delito. Este hombre está imputado".

Cristina Pardo, tras estas declaraciones, no ha podido reprimirse y le replicaba así: "Es peor estar condenado, como es su caso". De inmediato, el entrevistado hacía gestos de burla a la presentadora. Entre otras cosas, Cavallé le sacó la lengua a Pardo y ella replicaba así: "Váyase a sacarle la lengua al juez".









La polémica no acabó ahí. 'El estafador del amor' continuó con su mal comportamiento y recriminando al programa y a Pardo. "Quien comete casos de depredación informativa son usted y su jefe, que están imputados los dos y van a tener que ir a declarar". Es en este momento, cuando la comunicadora de La Sexta se ve obligada a aclarar estas palabras: "Yo no estoy imputada en ningún sitio. Le voy a aclarar que no estoy imputada en ninguna causa, no se confunda".

El entrevistado, seguía en sus argumentos. Y con ello, la tensión continuaba creciendo. "No, pero debería estarlo, como lo está Marlaska, porque sois la misma mierda. No te conviene seguir hablando de esto", decía Cavallé. La presentadora, trataba de esquivar estas palabras y defenderse: "¿Qué yo debería de estarlo? ¡Hombre, por favor! No somos una mierda, de todas las personas que salimos en este momento en televisión, la única que está condenada es usted. Si acepta una entrevista, lo mínimo es que tenga un comportamiento educado".









Ante este escenario, Pardo e Iñaki López optaron por cortar la entrevista y el abogado de 'el estafador del amor' se veía obligado a pedir disculpas ante la situación que estaba generando su cliente. Una circunstancia que ha sido comentada por parte de los espectadores a través de redes sociales y que ha generado un mal ambiente en plató.

