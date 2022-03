Iñaki López aclara el motivo de la ausencia de Cristina Pardo tras presentar en solitario 'Más vale tarde'

En los últimos días, la incidencia está sufriendo un leve repunte. La incidencia acumulada ha registrado una nueva leve subida de 1,4 puntos, hasta 432 casos, lo que supone el segundo incremento en la transmisión del covid en la última semana, con 36.066 contagios más en los últimos cuatro días, según la actualización de datos de la pandemia de este martes.

Según el Ministerio de Sanidad, también se ha registrado un leve aumento de una décima en la presión hospitalaria en planta (3,9 %), aunque la ocupación en las UCI se mantiene apenas invariable, del 7,55 % al 7,48%. En total, hay 117 enfermos covid más desde el pasado viernes, por lo que sube a 4.894 los ingresados en España, 682 de ellos en las unidades intensivas.

El aumento de casos está afectando de manera especial a Atresmedia y es que ya son varios los rostros conocidos que han dado positivo en los últimos días, viéndose obligados a guardar cuarentena y estar alejados de los platós durante unos días. En la tarde de este miércoles hemos conocido un nuevo caso.

Cristina Pardo, obligada a ausentarse de 'Más vale tarde'

"Es la hora de conectar con los López Pardo, una de las parejas mejor vestidas de la televisión, desde el plató de 'Más Vale Tarde'", decía Dani Mateo desde 'Zapeando' para dar paso a sus compañeros de 'Más vale tarde'. Lo que no esperaba el presentador era encontrar solo a Iñaki López en el plató de La Sexta. Sin poder ocultar su sorpresa, Mateo ha preguntado a López que había ocurrido y este último ha revelado que su compañera, Cristina Pardo, ha dado positivo en covid-19.

"Parece ser que Pardo forma parte del último repunte de los afectados por la covid así que durante unos días me temo que estará de baja". Sabemos que está muy bien porque he hablado con ella hace unos minutos", apuntaba el presentador de Más vale tarde, que tenía que afrontar este miércoles, su primero de una serie de programas en solitario. "Pensaba que el flequillo la iba a proteger, pero no", ha bromeado y ha aprovechado para enviarle un beso, asegurando que estará viendo el programa.

La situación de la covid-19 en 'El Hormiguero'

Horas después de conocer la noticia, Cristina reapareció en 'El Hormiguero' a través de una videollamada para formar parte de la tertulia del programa. Del mismo modo se conectaba Juan del val, que se encuentra en la misma situación que su compañero, guardando cuarentena tras haber dado positivo. Se trata del tercer caso conocido en el programa de Antena 3 desde el pasado lunes, cuando fue Pablo Motos el que anunció que se había contagiado.

Nuria Roca está siendo la encargada de ponerse a los mandos del programa durante esta semana y su papel está siendo muy aplaudido en redes. Este miércoles ha entrevistado a Goyo Giménez, mientras que el jueves recibe a la cantante Rosalía, una de las citas más esperadas de la semana en 'El Hormiguero'.

¿Pones música clásica en el coche o tienes un ‘perrete’? #GoyoEHpic.twitter.com/LiBqOuNxDc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 16, 2022