Iñaki López confiesa el momento surrealista que vivió con un fan por la calle: "Me insistió mucho"

Cristina Pardo e Iñaki López volvieron a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Más vale tarde'. Antes de hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, el programa realizó una conexión en directo con Dani Mateo desde 'Zapeando'.

Como es habitual, antes de dar comienzo al programa, los presentadores realizaron una conexión en directo con Dani Mateo, desde 'Zapeando', para coger el relevo de las tardes de laSexta. "Nos hemos quedado casi sin tiempo para hablar con Cristina e Iñaki, que son dos personas encantadoras y yo me pasaría horas hablando con ellos", le cedía la palabra el presentador a sus compañeros. "Pero bueno, no tendréis nada que contar", decía Mateo muy irónico, haciendo referencia a la guerra interna que se está produciendo en el PP.

"A qué no? ¿A qué no ha pasado nada?", insistía el conductor del espacio. "Sobre todo que, como no tenemos tiempo, solo decirte una cosa: Partido Popular", declaraba Cristina Pardo. "Te hacemos un resumen niquelado", corroboraba Iñaki López. "La guerra sucia del PP. Eso es", apuntaba la presentadora.









"Voy a reconocer una cosa"

"Yo sí que quiero comentar algo, ya que antes estabais hablando de parecidos", comenzaba diciendo el comunicador para, acto seguido, compartir una anécdota con el equipo de 'Zapeando'. "Te voy a reconocer una cosa, aquí, muchos años después", agregaba. "Yo una vez firmé un autógrafo como Jaimito Borromeo", confesaba entonces López.

"Me insistió mucha esa persona en que yo tenía un cierto parecido", continuaba contando el presentador, haciendo referencia a un llamativo momento que vivió con un fan en la calle. En ese momento, los compañeros de 'Zapeando' estallaron en carcajadas, incluso Dani Mateo se llevó las manos a la cabeza al no poder contener la risa.

"Por no darle ese disgusto y ante la insistencia, se lo firmé y le puse: 'De tu amigo Jaimito Borromeo", contaba el conductor del espacio. "Qué fantasía, por favor", exclamaba Lorena Castell desde la otra parte del plató. "Ya tienes dos salidas: los chistes y la información. Lo que venga", le decía Mateo a López. "Sí, sí", corroboraba el presentador antes de despedirse de sus compañeros.