Las consecuencias que ha tenido para 'El Hormiguero' que Nuria Roca sustituya a Pablo Motos

La noche del lunes, los espectadores de 'El Hormiguero' se sorprendieron ante la ausencia de Pablo Motos. Esto se debe a que el presentador ha vuelto a dar positivo en coronavirus, por lo que ha tenido que volver a confinarse y ausentarse del programa de las hormigas, tal y como lo hizo el pasado mes de febrero. De la misma manera, dado el éxito de la anterior vez, Nuria Roca ha vuelto a coger las riendas del programa de Antena 3, lo que hará a la vez que se pone cada fin de semana al frente de 'La Roca'.

"Buenos días, Pablo Motos tiene COVID. Está bien y sin síntomas. Nuria Roca presentará El Hormiguero hasta que Pablo Motos pueda reincorporarse. Estamos deseando que vuelva pronto", anunciaba el propio programa desde su cuenta oficial de Twitter. De esta manera, ha sido la segunda vez en 15 años que el presentador se ausenta del espacio, dado que la primera vez también fue por covid.

La también presentadora de 'La Roca' cogió las riendas y recibió en plató a Arturo Valls y Ernesto Sevilla, quienes se encuentran promocionando 'Camera Café', la película protagonizada por Valls y dirigida el cómico que llegará a los cines el 25 de marzo. Antes de dar comienzo a la entrevista, la comunicadora realizó una conexión en directo con Motos para saber cómo se encuentra al haber dado positivo por coronavirus por segunda vez.





"Suma miles de puntos a El Hormiguero"



"Estoy bien, estoy perfecto. Estoy muy inquieto, entro en la habitación, salgo de la habitación...". "Me hice un control rutinario, que es un día sí y uno no, y, de repente, di positivo. Con síntomas... La voz un poco tomada y tal, pero estoy perfectamente. Así que solo pedir disculpas. Lo siento muchísimo. Espero estar pronto allí, que sea leve", se lamentaba Motos.

"En el momento que des negativo, te vienes para acá, eh", apuntaba Roca, teniendo en cuenta el nuevo protocolo. "Claro. Estaba mirando los protocolos y en el momento que des negativo ya puedes volver. No paro de meterme palitos. En fin. Estoy haciendo una cata por las diferentes cepas", aseguraba el conductor del espacio entre bromas.

Como era de esperar, la figura de Roca como presentadora de 'El hormiguero' fue muy bien recibida, al igual que sucedió meses atrás. Las redes sociales se llenaron de halagos para la presentadora, incluso algunos pidieron que se convirtiera en la presentadora oficial en lugar de Pablo Motos.

"Nuria debería presentar siempre este programa", "Suma miles de puntos a El hormiguero", "Conducido por ella es mejor", "Quédate para siempre" o "Me da años de vida esta mujer", comentaban. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo y muchos echaron de menos a Motos: "Cómo se echa de menos a Pablo! No es lo mismo el programa sin él para nada!" o "Pero ¿por qué Nuria grita tanto?".

