Cristina Pardo e Iñaki López alucinan por la espantada de Esperanza Aguirre en pleno directo: "Se va"

Cristina Pardo e Iñaki López volvieron a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'Más vale tarde'. Sin embargo, los presentadores han alterado la programación al aparecer antes de tiempo. Como consecuencia de la guerra interna en el PP por el intercambio de acusaciones entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, tal y como había anunciado Atresmedia, cuando debía empezar 'Zapeando' daba comienzo 'Más vale tarde'. Normalmente, el espacio arranca a las 17:20 horas en La Sexta, pero este jueves ha adelantado su horario habitual para cubrir de cerca la crisis que se está viviendo en el Partido Popular.

El programa de laSexta ha vuelto a contar con Esperanza Aguirre en el programa, a través de una videollamada. Esta vez, la ex política ha intervenido para dar su opinión y analizar la crisis interna del Partido Popular tras las acusaciones de espionaje por la adjudicación de 1,5 millones a un amigo de Isabel Díaz Ayuso, un hecho que ella a ha admitido.

Después de informar de la reciente dimisión de Ángel Carromero como director general del Ayuntamiento de Madrid, el programa de laSexa ha conectado con Aguirre. No obstante, la entrevista ha terminado antes de lo previsto y ha sido cortada por la propia invitada, que la finalizada ella misma al considerar que ya llevaban muchos minutos hablando.

"¿Sigue habiendo muchos chiquilicuatres y niñatos en el PP?", le preguntaba Pardo, haciendo referencia a lo que la ex política dijo el día anterior en el mismo espacio, donde Aguirre se refirió con esos calificativos a quienes "están en Génova intoxicando". "Hay uno que ya ha dimitido hoy. Tenemos uno menos", comentaba la invitada, señalando directamente a Carromero.





"Se le habrá hecho largo"



Ante esto, Aguirre también apuntó que Carromero debía "dimitir de todo" y "con carácter inmediato". "Ponga nombre a algún chiquilicuatre más, que está la tarde muy caliente", le pedía el presentador, entre risas, aprovechando que la entrevistada parecía estar dispuesta a contestar. "No, no, no, cuando hablaba de los niñatos y chiquilicuatres me estaba refiriendo a él", aclaraba Aguirre, señalando una vez más a Carromero.

Fue en ese momento cuando Aguirre decidió dejar de responder y dar por finalizada su intervención aunque todavía no se había despedido de los presentadores. "Buenas tardes, me voy a tener que ir", soltaba de pronto la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, saliendo del plano de manera inmediata y sin dar tiempo a los comunicadores de dar por cerrada la conexión. "Me voy, que llevamos ya 20 minutos, quítame el micro", soltaba Aguirre, mientras se marchaba en pleno directo. "¡Hala! Yo diría unos 10", exclamaba López entre risas.

"Ha dicho que sí que sí, que sí quedan chiquilicuatres y adiós", recordaba Pardo sin dar crédito. "Por cierto, han sido cinco minutos, me dicen desde dirección", aclaraba el conductor del espacio entre risas, corrigiendo las palabras de Aguirre, quien aseguraba que llevaban ya 20 minutos hablando. "Dice que 20 minutos... Se le habrá hecho largo", comentaba Pardo. "Se le hace largo estar en laSexta, lo entendemos", bromeaba López.