“Inadmisible en un programa familiar”: Aluvión de críticas a 'MasterChef' por la última decisión de TVE

El concurso de cocina 'MasterChef', que se emite cada martes en Televisión Española, ha recibido un aluvión de críticas en redes sociales por la decisión que tomaba la cadena en la edición que han emitido esta semana. Y es que muchos están pendientes de cada nueva entrega del reality culinario, ya en su novena edición, más si cabe después del anuncio completo de concursantes para la edición 'Celebrity' que acogerá a figuras como Juanma Castaño, Terelu Campos o Carmina Barrios.

Y tal nivel de promoción hace que los espectadores están pendientes a cada detalle en la emisión por parte de TVE. De hecho, las críticas recibidas esta semana han trascendido en ediciones anteriores, al igual que las que señalaban a la productora por los comentarios de los jueces, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz o Samantha Vallejo-Nágera, que habría dirigido mensajes de carácter sentimental en la edición 'Junior' a los pequeños participantes de apenas 11 años. Algo que a muchos de los seguidores del concurso no gustó en absoluto y provocó que la cadena tuviese que rendir cuentas en el apartado 'RTVE Responde'.









Aluvión de críticas a 'MasterChef 9'



Y es que un detalle del que en más de una ocasión se han quejado los espectadores del reality de TVE es precisamente la duración de cada uno de los episodios que se emiten de manera semanal. En años anteriores la propia cadena público tuvo que retirar el espacio resumen que emitía antes de cada episodio y que presentaba Anabel Alonso, entre otros participantes, porque la hora de finalización del capítulo excedía las tres horas.

Ahora parece que los seguidores del programa insisten en que TVE no ha aprendido de las quejas y llega a emitir entregas que duran hasta 210 minutos, o lo que es lo mismo, tres horas y medio, haciendo muy difícil para los seguidores verlo de manera íntegra si tienen que madrugar al día siguiente. “Es inadmisible que un programa familiar y blanco como #Masterchef finalice en la cadena pública casi a las 01.30h Casi 3 horas y media de programa sin publicidad. Es alucinante”, escribía un usuario en redes sociales, provocando todo un revuelo de respuestas críticas de seguidores que también critican la duración del reality.









“Yo deje de ver masterchef hace mucho por este motivo y mira que era súper fan del programa pero estirar tanto el chicle no le pega nada”, respondía otra usuaria de Twitter. Otros, por su parte, aconsejaban a la cadena pública que, en lugar de emitir una entrega los miércoles, imite a la competencia, como es el caso de Mediaset, que divide en dos noches a la semana las entregas de sus realities.

Que un programa de prime time en la tele pública un día entre semana no haya acabado a las 1:30 no lo puedo entender...#MasterChef — Luis Molina (@Siulmol) April 13, 2021









Más críticas a 'MasterChef'



Pero no ha sido la única polémica unánime que ha recibido el programa de cocina esta semana en redes sociales. La otra ha sido la expulsión del concursante de nombre José María, muy querido por la audiencia. Tanto sus compañeros como el jurado se mostraron muy emocionados, al igual que apenado por su despedida. "No vayas por ahí porque me destrozas el corazón. Somos un jurado estricto, más allá de lo que sintamos, nuestra obligación es evaluar con criterio", le explicó Jordi Cruz al ver al joven entre lágrimas.

Al ser uno de los participantes más queridos por la audiencia, su expulsión no sentó demasiado bien a los espectadores. "Si no está José María ya no quiero ver mas el programa", "Sufro por José María", "Solo digo que echar a José María es un CRIMEN" o "Con la salida de José María se acaban de esfumar todas mis ganas de seguir viendo esta edición", han coincidido algunos tuiteros.