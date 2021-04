Jose María, el concursante pacense de 'MasterChef', expulsado en el segundo programa

"Tenías el ave más sencilla pero tu pollo no se podía comer". Este fue el veredicto de Jordi Cruz en la prueba eliminatoria de 'MasterChef' entre José María, el pacense de 18 años quen conmocionó a la audiencia por su dura historia familiar, Jianping y Toni. Finalmente, y tras deliverar, el extremeño fue el concursante expulsado del segundo programa del talent culinario: "Cómo lo sentimos, nos da mucha pena", decía Pepe Rodríguez.

"Mis compañeros son mi segunda familia y gracias por todo lo que me habéis ofrecido"

"Te tenemos aprecio y no lo has tenido fácil. La dirección y nosotros, en lo que te podamos ayudar, lo haremos para que tires para adelante", sentenciaba el juez catalán ante el aplauso del resto de concursantes. "Estoy destrozado", decía José María. "La ayuda que me han ofrecido la piensa aprovechar. Me gusta la cocina y esto para mí era un impulso". Y entre lágrimas se despedía del concurso: "Mis compañeros son mi segunda familia y gracias por todo lo que me habéis ofrecido".

"Un sueño cumplido", sentenciaba. "Siempre me ha pasado todo malo en la vida y 'MasterChef' me ha dado fuera para decir: 'Tan malo no eres'".