Iker Jiménez revela en Cuarto Milenio el duro momento que vivió en la carretera: "Estaba paralizado de miedo"

La noche del domingo, Iker Jiménez volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Cuarto Milenio'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus y la llegada de la viruela del mono, el presentador volvió a presentar 'Carreteras secundarias'. En esta sección, el periodista cuenta algunas de las historias más llamativas que ha vivido a lo largo de su vida, concretamente de los años que estuvo recorriendo las carreteras de España en busca de misterios.

Esta vez, el conductor del espacio de Mediaset echó la vista atrás a los años 90, durante uno de sus viajes para buscar misterios en Cáceres, concretamente a la zona que rodea Vegas de Coria. El periodista terminó, cámara y libreta en mano, en una zona donde se habían desarrollado varios sucesos inexplicables y logró hablar con una de los testigos.

"Aquel hombre me explicaba lo que había pasado, lo que había visto en ese punto empuñando un impotente cuchillo de monte, con ese arma había intentado hacerse valer delante de lo que él mismo llamó ‘la sombra", recordaba el presentador, dejando claro que pasó mucho miedo en aquel momento.









"Estaba congelado"

El entrevistado le hablaba de una extraña forma que se le había aparecido en plena noche de manera amenazante. "Cuando bajó del coche con su cuchillo, entendió que no podía enfrentarse a ese ser, que aquel rostro que le miraba, aunque no tuviera ojos, no era de este mundo y no tenía nada que hacer contra él", contaba Jiménez. Esta historia quedó marcada en la mente del periodista, por lo que no dejó de rondarle en toda la noche.

Es por esto por lo que, de vuelta a la posada en la que pasaría la noche, Jiménez no podía dejar de pensar en el hombre del cuchillo. Asimismo, tal y como reconocía el comunicador, comenzó a sentir todo el miedo que había acechado a todos aquellos habitantes que habían tenido que enfrentarse a ese ser: "Me di cuenta del poder de la sugestión porque todo el miedo recogido en las entrevistas de los meses anteriores se me venía a la mente".

"Aquel kilómetro hasta la posada se me hizo eterno, posiblemente el kilómetro más largo de mi vida, el miedo me hizo sentir que aquella sombra estaba justo detrás de mí, lo sentía a mi espalda…", aseguraba el periodista. "Era la procesión más larga que he hecho en mi vida y no llegaba. Cogía las llaves, temblando, porque quería entrar ya en la posada y olvidarme de ese camino. Estaba paralizado de miedo, prácticamente congelado", contaba. De hecho, el periodista sintió la mano del ser en su hombro, pero asegura que, "seguramente, fue una rama".