Iker Jiménez estalla contra la burocracia y sus consecuencias: "Si digo lo que pienso, me echan"

El pasado domingo, como es habitual, Iker Jiménez regaló a sus espectadores una profunda reflexión sobre las últimos acontecimiento de la actualidad para acabar 'Cuarto Milenio'. El presentador del programa de Cuatro manifestó su indignación por la burocracia en nuestro país en relación a las penas de prisión con las que se condena a los asesinos en la actualidad.

"La semana pasada hablábamos de Ricart, de diversas corrientes de pensamiento de muchas personas, con todo su derecho, derecho desde luego a nivel de leyes... Se decía que no había que identificar qué tipo de noticia era esa porque el pobre inculpado de asesinato, casi nada, de las niñas de Alcàsser, que ya había cumplido con la ley. A mí a veces ese desapego o ese apego a las leyes cuando están tan desapegadas de la realidad humana, me sorprende muchísimo", comenzó diciendo Jiménez.

"He indagado y he visto cómo hay otro personaje de categoría en esta oscuridad, 'el chicle'. Ahora andaban debatiendo si el segundo grado… lleva tres años en la cárcel, mató y metió en un pozo a una chica llamada Diana Quer, pues nada, la ley, la burocracia dirá… Hace unos siete años, con la derogación de la llamada doctrina Parot, pusieron en la calle a algunos individuos. Curiosamente una gran parte de la sociedad, yo no lo entiendo, de verdad, clamaba con que era la ley", continuó.

"Bueno, pero es que la ley puede ser muy injusta. A ver si la ley es ciencia inexorable. Y había violadores que luego han reincidido, asesinos sin escrúpulos que habían cumplido una parte mínima respecto a lo que les tocaba. Y por eso la sensación que tengo es... es que no sé si llamarlo anestesia, no lo sé muy bien… El caso es que odiamos las leyes para unas cosas, pero para otras nos aferramos a ellas cuando tienen esta protección o esta especie de absoluta incoherencia", agregó el presentador.

"Ustedes saben que 'el chicle' iba a hacer lo mismo con otra chica que estaba metiéndola en un maletero. Y permítanme, no fueron las leyes las que detuvieron al chicle, fueron esos dos chicos que dan la voz de alarma cuando se encuentran con eso. Es la pista clave para que luego la policía actúe, pero el señor que firmó la ley no hizo nada de nada en ese caso. Esa chica no está en el maletero no por el señor de la ley, sino por dos valientes que le echaron lo que había que echar, poniendo en peligro su vida, evidentemente, detectaron lo que iba a ser seguramente el segundo crimen de esta joyita a la que seguro también en un tiempo le aplicarán la ley, vamos a ver, no sé", sentenció, aparentemente indignado.

"Me echarían de aquí"

"Ahí hay una discusión porque le pusieron la prisión permanente revisable, que es otro escándalo y para algunos, vomitivo, bueno, yo no me meto ya en políticas, pero desde luego, alguien que mata a un joven o a un niño, vamos, no les voy a decir lo que pienso de ellos porque me echan. Así está la sociedad, me echarían de aquí, bueno de aquí no sé, no creo, pero de todas partes porque nadie se pone en el lado de la víctima y se alega una justicia que es muy sorprendente. Es como un deseo de olvidar…", declaró, frenando sus argumentos para no pasarse.

"Hay muchos indignados, pero con esto no hay indignación ninguna. Y a mí me sorprende, luego que me llamen lo que quieran porque yo estoy más cerca de la víctima que de la justicia más mínima. La burocracia, que es un número y una letra para todos, te dice que 'venga, a la calle', bueno, pues díganme si no es terrorífico. Es tan terrorífico que esto pase, que a alguien no le tiemble el pulso, como todos los que justifican que tiene que ser así. También me parece terrorífico que no sepamos, y que yo me tenga que poner a investigar para saberlo, es decir, que no se cuenta mucho, no se habla de ese listado de personas que salieron a la calle con este tipo de delitos. Es la trampa de la burocracia", concluyó el conductor del espacio, dejando muy clara su postura.