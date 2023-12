Iker Jiménez desvela por qué le ha llama un abogado y la dura medida que le propone: "He sido protagonista"

La inteligencia artificial se ha convertido en los últimos meses en uno de los principales baluartes de la tecnología. Con la explosión de esta tecnología, varias plataformas han destacado especialmente y que han llamado la atención a la gente. Una de ellas es la aplicación Rask.ai, la cual permite doblar cortes a otro idioma con la misma voz. Por ejemplo, se podría doblar cualquier narración de un gol de Manolo Lama al inglés. Aunque a que se ha hecho más viral, esta última semana es una de Íker Jiménez, creada en Forocoches, que ha corrido como la pólvora por los grupos de WhatsApp.

Esto provoca que mucha gente tenga sus reticencias con la inteligencia artificial, al entender que puede llegar a un punto en el que sea difícil separar lo ficticio de lo real. Utilizando técnicas de procesamiento de voz y redes neuronales, pueden capturar los matices y las características únicas de las voces de los famosos para que puedan ser implementadas bajo cualquier consigna de texto. Así, el Grupo Risa tan pronto te recrea a un Carlos Herrera haciendo un anuncio de un lugar de citas, como Miguel Ángel Díaz se convierte en el protagonista de 'La Vida de Brian'.

Iker Jiménez

Estos escenarios polémicos ya se están dando y, uno de los personajes públicos que lo ha experimentado recientemente ha sido el presentador y periodista Íker Jiménez, conocido por liderar programas como 'Cuarto Milenio' y ahora, 'Horizonte'. Según se puede comprobar a través de las redes sociales, un audio generado por IA que replica su voz, está circulando por diferentes vías. En él, se reproducen afirmaciones referentes a los supuestos gustos sexuales del presentador, además de ejemplificar una experiencia personal con tono vulgar y obsceno.

En 'Horizonte', este mismo jueves lo ha comentado el presentador en directo: "Hay que tomárselo a broma, hay que tomárselo sanamente. Es más, diría que por qué el primer viral en castellano a nivel de voz tiene que ser con mi persona, si ese que habla es mi persona... Les voy a confesar una cosa, lo hemos puesto y yo no lo distinguía de mi voz, tengo que ser muy sincero y había giros y dejes que no lo distinguía. Es el audio que más me han enviado en mi vida. Pero yo no he hecho nada, esa voz es clonación. Hay comentarios más grotescos o soeces, algunos bastantes xenófobos, yo no voy a decir eso".

"He sido protagonista"

"El tema de la voz, que yo he sido protagonista con ese audio, en fin... Solo os cuento una anécdota que es bestial", comienza en el vídeo que publicó antes de que comenzase su programa": "Me llama un abogado, que no es mi abogado, como para ofrecernos honestamente su ayuda y me dice: mira, Íker, esto se puede denunciar por suplantación de identidad y por delito de odio. Pero claro, yo no tengo ni como objetivo... Me parece un fenómeno que además es imparable y que va a ocurrir".

Me ha llamado un abogado. Suplantación de identidad y delito de odio por la IA ?? ??

Buena percha para el trepidante “Horizonte” de esta noche!!!!! Os espero. pic.twitter.com/4WtJX8OeRv — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 30, 2023

Íker Jiménez señala que "es curioso como algunos profesionales se lo toman": "¿Por qué? Porque imaginaos cuando esto vaya al juzgado con cualquier litigio que tenga una empresa o un matrimonio, lo que sea. Unas personas y digan: señor juez, mire esta voz. Y ya nadie sabe si es su voz o no es su voz, ya nadie sabe. Porque hemos puesto en el plató, ahora hace un rato, de nuevo algunos de los vídeos y es que no se podía distinguir. Es que era brutal, no se podía distinguir la voz de los audios".