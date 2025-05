El shock de Poli Rincón con la derrota del Betis en la final de la Conference League: "No soy capaz"

Publicado el 28 may 2025, 23:16 - Actualizado 28 may 2025, 23:17

Una demoledora segunda parte del Chelsea le dio el título de la Conference League frente a un Betis que se vio sobrepasado por el conjunto inglés.

La derrota para el Betis y cómo se sucedió la segunda mitad en la que el marcador pasó del 0-1 al 1-4 definitivo, dejó unas interesantes primeras reflexiones en Tiempo de Juego, recién terminada la final en Breslavia.

Mateusz Porzucek PressFocus / Cordon Press Los jugadores del Betis, cabizbajos tras un gol del Chelsea

Poli Rincón, ex futbolista del Real Betis, sufrió con la segunda parte del equipo. Y cuando Caicedo marca el 1-4 pasado el minuto 90 de partido, Poli confesó estar en shock, tratando de explicarse qué ha pasado en 45 minutos para ver a un Betis tan diferente y con un marcador tan doloroso: "Es que no es lo mismo perder por 1-2 que por 1-4, al final el marcador queda para toda la historia", reconoció.

Para Poli es inexplicable lo ocurrido con el Betis: "¿Cómo se puede ir un equipo de la manera que se ha ido el Betis? Es que ha desaparecido", se preguntaba un Poli "en shock".

Marcos López apuntaba el nivel físico del Chelsea como punto muy a favor del conjunto inglés de cara a la remontada del segundo tiempo.

Juanma Castaño reconocía que el Betis pierde "con todas las de la ley. No hablamos de una final que se resuelva en el último minuto por una cosa que no mereces. Es que el Betis mereció perder esta final", reconoció contundente.

"No entiendo cómo ha podido haber esa mutación del primer tiempo", continuaba su reflexión Poli Rincón en Tiempo de Juego, que coincidía con Paco González que, con el 1-0, "yo también pensaba que esto podría ser victoria fácil".

Pero luego el segundo tiempo, "no soy capaz de asimilarlo", se mantenía incrédulo. "Si me preguntas qué ha pasado… Para mí, lo único momento que tengo de recuerdo, aunque parezca surrealista lo que voy a decir, es cuando hemos hablado del cambio de Bakambú. Es que no sé por qué, pero me he dicho 'este es el cambio'. Pero se ha acabado el equipo, ha desaparecido el equipo", finalizaba un Poli que reconocía no ser capaz de decir nada más al respecto, salvo mirar hacia la próxima temporada y desear "que el equipo se ponga como objetivo llegar a la final de la Europa League" para resarcirse de la derrota de este miércoles.