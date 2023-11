"Me va a crucificar": Iker Jiménez lanza un claro mensaje sobre Podemos y su relación con Milei en Argentina

El terremoto que ha generado Javier Milei en Argentina tiene pocos precedentes. Es por ello que Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio ha sorprendido a sus seguidores haciendo un análisis a fondo de cómo este peculiar candidato se ha hecho con la presidencia del país y qué relación puede tener con fenómenos como el de Podemos en 2015.

Iker Jiménez se mira en el espejo argentino

"Y yo pienso, en España nos pasó parecido. No tanto con el grupo Vox, no tanto con Ciudadanos, un poco más yo creo. Pero sí con Podemos. Y aquí, fíjense, puede sorprender a algunos, pero yo quiero decir que Podemos, cuando llegan sus dirigentes o personas que lo integran a las televisiones...", explicaba el periodista, tratando de recordar cómo fue el ascenso del partido que entonces lideraba un Pablo Iglesias que iba de tertulia en tertulia.





Sobre su medio, sobre la televisión, Jiménez ha hecho una afirmación que a muchos puede parecer controvertida: "A la televisión en general le da bastante igual la cuestión política. Me van a decir, qué incrédulo. Bueno, yo llevo un poco de años aquí", se reivindicaba. "Si da audiencia, lo van a mantener, si los espectadores lo ven, lo van a mantener", aseguraba Iker en el tramo final del Cuarto Milenio de este domingo, donde acostumbra a hacer una reflexión final.

"¿Y entonces qué ocurre? Que la gente de Podemos, y lo digo muy claro, viene con un discurso diferente, con un discurso rompedor, con un discurso de hartazgo, con un discurso donde en España la política ha llegado a unos límites conjugados con una crisis que no da soluciones", recordaba sobre cómo se encontraba España en ese momento.

La conexión España-Argentina, a través de la televisión

Iker Jiménez establecía un paralelismo entre el fenómeno Milei y lo que ocurrió con Podemos. Algo que ya había adelantado en sus redes sociales y sobre lo que ha ahondado en el programa de televisión: "Y claro, es lo mismo que les estoy contando, pero al revés. Alguno me va a crucificar por comparar los dos fenómenos. Con códigos ideológicos diferentes, Podemos aprovechar la televisión, aprovecha las tertulias, se aprovecha del panelismo que dicen en Argentina. Saben muy bien lo que hacen en ese momento", analizaba el experimentado comunicador.





"Y claro, si un tertuliano como Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, da audiencia, la tele lo va a mantener de alguna manera porque hay audiencia", continuaba explicando Jiménez. "¿Y por qué hay audiencia?", se preguntaba, "porque en ese momento llegan con un discurso que puede atraer a muchas personas. Lógicamente que están hartas. Es un poco lo que pasa, a otro nivel, dando la vuelta, pero en Argentina. Yo creo que luego ese fenómeno, y le ha pasado un poco a Milei, creo, también tiene sus desavenencias", terminaba por comparar.

El poder de las nuevas formas de comunicación, el poder de TikTok

Además de la televisión, Iker Jiménez señala a las redes como fundamentales en el ascenso de Milei. En concreto, los vídeos viralizados en plataformas como TikTok: "Milei es en parte presidente también por las personas, sus community manager y las personas que luego apoyándole sin ser de su equipo redifunden eso sabiendo de su viralidad", explicaba.

"Bien, yo creo que en Podemos 2015-2016 no había tanto poder todavía de las redes como hoy después de la pandemia. Cuando tú oías a esta gente puedes estar a favor o en contra, pero es algo nuevo. Me están contando una historia que no es lo que vengo oyendo 30 años", llegaba a destacar sobre las virtudes que explotaron los morados en su momento.





El futuro de Argentina y el espejo para España

Sobre qué puede llegar a pasar, Iker se ha mojado también y se ha planteado la siguiente pregunta: "¿Qué ocurre luego en el fenómeno en España? Que yo creo que luego también hay desavenencias. También las criaturas de alguna manera crecen, cogen su poder, se enfrentan a los propios medios, consideran a los medios como censores. ¿Pasará esto con Milei? Posiblemente, con muchos de los medios que la han alzado tendrá en poco tiempo sus problemas", algo que veremos si ocurre.

"Porque la política es política y llevar un Estado casi en bancarrota como Argentina no es nada sencillo", resumía Jiménez en Cuatro, para finalmente terminar por enviar un mensaje a los argentinos: "Yo lo que deseo para mis amigos argentinos, sobre todo, es lo mejor. Y que ese gran país vuelva a ser lo que fue. Es muy difícil, me imagino, trabajar con un 130 % de inflación, pero en el espejo de Argentina podemos ver muchas cosas. ¿Ustedes las ven o no?", pregunta que los espectadores pueden responder.