Paco González lamenta la derrota del Betis en la final de la Conference League: "Hay varios errores..."

El Betis tenía este miércoles una cita con la historia en Polonia. El equipo verdiblanco disputaba contra el Chelsea la final de la Conference League y el objetivo era claro: ganar el primer título europeo de su historia.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los futbolistas del Betis posan sobre el terreno de juego antes del inicio del partido.

Y para intentar conseguirlo, Manuel Pellegrini apostó por su once de gala, donde quizás lo más llamativo fueron las titularidades de Adrián San Miguel y Sabaly. Y Enzo Maresca, viejo rival del Betis, hizo cinco cambios en su equipo inicial respecto al partido del pasado domingo frente al Nottingham Forest, donde logró la clasificación para la próxima edición de la Champions League.

EL SUEÑO EUROPEO TERMINA EN PESADILLA

El plan de partido del Betis era claro. Buscar la rapidez de Abde y Antony y la magia de Isco. El miedo se apoderó de ambos equipos en los primeros compases de partido, pero poco a poco los de Manuel Pellegrini, con su presión, asfixiaron a un Chelsea que era incapaz de cruzar la línea del centro del campo.

EFE Los jugadores del Betis celebran el 1-0 de Abde contra el Chelsea.

Y así fue como subió el 1-0 al marcador. Isco, tras un robo de balón de Fornals, se plantó en la frontal del área 'blue', levantó la cabeza y dio un pase magistral para que Abde, con un disparo cruzado, batiera a Jorgensen. El tanto hizo enloquecer a la afición verdiblanca del Municipal de Breslavia y también a la del Benito Villamarín, donde se dieron cita 60.000 seguidores.

Tras el gol, el Betis se refugió y buscó sorprender al Chelsea al contragolpe. Cardoso rozó el 2-0, pero el disparo del centrocampista se marchó por encima del larguero de la portería inglesa.

El conjunto verdiblanco no sufrió en la primera parte. Pero en los segundos 45 minutos el club de Londres se volcó buscando el empate e incluso la remontada. Las llegadas de los pupilos de Maresca al área de Adrián San Miguel eran constantes y tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió cuando Enzo Fernández puso el 1-1 en el marcador con un gran cabezazo.

Mateusz Porzucek PressFocus / Cordon Press Los jugadores del Betis, cabizbajos tras un gol del Chelsea

Los ingleses olieron sangre, el Betis estaba noqueado y el estoque llegó cuando Jackson con un remate de cabeza puso el 1-2. Los de Pellegrini estaban fuera del partido y buscaron el empate. Pero su esfuerzo no obtuvo recompensa e incluso recibió más castigo con el 1-3 de Jadon Sancho y el 1-4 de Caicedo, goles que dieron al Chelsea su primera Conference League.

A la conclusión del partido, Poli Rincón intentaba buscar una explicación a la derrota en la retransmisión de Tiempo de Juego. El comentarista reconocía que "no conseguía asimilar" todo lo sucedido en la segunda parte, donde el Betis ha encajado 4 goles y comentaba: "El único momento que recuerdo de la segunda parte es cuando hemos hablado del cambio de Bakambu". Mientras que Paco González, por su parte, aseguraba que llegó a pensar que el Betis iba a conseguir ganar fácil la final.

EFE BRESLÁVIA, 28/05/2025.- El delantero del Betis, Aitor Rubial, tras caer derrotados en el encuentro correspondiente a la final de la Liga de Conferencia que han disputado hoy miércoles Chelsea y Betis en el Tarczynski Arena de Breslávia. EFE / Julio Muñoz.

Y agregaba: "Paco, te he dicho que compraba ese cambio. Me he iluminado y he dicho lo que el equipo podía hacer. Pero se ha acabado el partido, el Betis ha desaparecido totalmente y estoy anonadado totalmente. No sé qué decirte".

Paco González iba más allá e intentaba explicar los posibles errores que el Betis pudo cometer durante la final. "Ha habido varias cosas claves como la lesión de Abde y el cambio de Malo Gusto, que lo han quitado", empezaba diciendo el director de Tiempo de Juego.

Y añadía: "El equipo parece que se ha ido hundiendo físicamente. Y no hay que olvidar el partido de Antony, que ha estado desaparecido, y que no hemos conseguido fijar a Palmer en defensa".

