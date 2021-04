Iglesias señala a Ana Rosa y Mónica López en directo y María Rey le corta: "Usted no se tiene que callar"

El pasado sábado, 10 de abril, Podemos acaparó todos los medios de comunicación al enviar un polémico mensaje contra diversos periodistas. Con motivo de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, a las que concurre el exvicepresidente, la formación morada publicó un vídeo en el que se señala a multitud de periodistas, entre los que se encuentran Federico Jiménez Losantos, Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera, Pablo Motos, Susanna Griso, Francisco Marhuenda, Vicente Vallés y Eduardo Inda, entre otros.

"Ellos ya han hablado mucho. Ahora, que hable la mayoría", señalaba el partido liderado por Pablo Iglesias a través de su cuenta oficial de Twitter. Podemos ha recopilado varios momentos en los que los mencionados comunicadores se refieren a Pablo Iglesias y a las posibilidades electorales de Unidas Podemos.

A raíz de esto, el líder de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha asistido a '120 minutos', espacio de Telemadrid, para hablar sobre ello con María Rey."¿Tiene más importancia lo que dicen los periodistas que la decisión que piensan los ciudadanos?", ha comenzado diciendo la presentadora al político, refiriéndose al polémico vídeo y "vinculando periodismo con lo que votan los ciudadanos".

"Vinculando los poderes mediáticos, María. Creo que esto había que decirlo ya. Hay muchos periodistas reprimidos en este país. Periodistas a los que han echado de las tertulias por decir ciertas cosas", ha comenzado diciendo Iglesias, haciendo alusión al caso de Antonio Maestre, que fue "perseguido y expulsado de 'El programa de Ana Rosa' por informar de Díaz Ayuso".

"Hay, por parte de una serie de poderes mediáticos muy vinculados con la ultraderecha, unos niveles de manipulación y de blanqueamiento de la extrema derecha que hay que decir", agregaba, remarcando así su decisión de tomar medidas legales contra Eduardo Inda por lo insultos que le dedicó en el programa de Telecinco. "Hay mucha gente que empieza a darse cuenta no solo de la falta de neutralidad, que no ha habido nunca, sino de que están persiguiendo la acción de periodistas críticos y que solo pueden hablar los que están a favor de la derecha y ultraderecha", señalaba.

"Yo sé que escuchar esto puedo no ser plato de gusto, pero esto casi nadie lo puede decir", aseguraba Iglesias. "Conozco muchos periodistas que van a tertulias de Telecinco y de Atresmedia que dicen que lo que estoy diciendo es verdad, pero que si lo dicen les dejan de llamar y necesitan ese dinero", confesaba el político de la formación morada. "Habrá algunos a los que los citen de unas tertulias y a otros de otras", defendía Rey tras opinar que "la línea editorial de un medio forma parte del derecho del empresario".

Ante su clara opinión, la conductora del espacio le explicó que a los medios le llegan este tipo de comentarios de parte de partidos políticos de todas las ideologías. Ha sido entonces cuando Iglesias recordó su entrevista con Mónica López en 'La Hora de La 1' y insistió en "la falta de capacidad de autocrítica": "Cuando el otro día en TVE los trabajadores de CCOO denuncian una manipulación escandalosa, lo que no hay que responder es 'Si me critican es que lo estaré haciendo bien'".

"Por supuesto que usted no se tiene que callar"

"En España hay un duopolio mediático que además a Telemadrid le ha hecho mucho daño de Atresmedia y Mediaset, con líneas absolutamente conservadoras y de extrema derecha que ni de lejos se parecen a lo que los ciudadanos votan después. Quien trabaja ahí tiene muchas dificultades para decirlo... Pero yo no me tengo que callar. Y sé que por decir determinadas cosas me van a poner a caer de un burro", declaraba Iglesias.

"Por supuesto que usted no se tiene que callar... Ha sido un cargo electo y ahora opta a otro cargo electo y tiene todo el derecho a la libertad de expresión", corroboraba Rey. "¡Solo faltaría!", agregó Iglesias. "A mí lo que me apena es que los periodistas seamos el objeto del debate cuando los ciudadanos están más en otros problemas más inmediatos que lo que yo diga, lo que diga Ana Rosa o quien sea", confesó la presentadora.

"No quiero centrar esto solo en el periodismo, porque, lógicamente, habrá gente que pensará que esto no va con ellos", defendió el de Podemos. "Como me habéis preguntado por esto nada más empezar, yo lo quería explicar", se justificó él. "Yo he pertenecido durante 25 años en un grupo de esos y le puedo decir que he trabajado 25 años muy feliz y con mucha libertad", le aseguraba la periodista.

"Si quieres cerrar tú el tema, yo encantado", replicó Iglesias, por lo que Rey le cedió la palabra. "Claro, es que si usted hubiera pensado de otra manera, no lo hubieran contratado para estar donde usted estaba", le reprochó el político. "Bueno, yo he pensado de muchas maneras, pero eso es otro debate que tendremos otro día si usted quiere", le contestó ella muy rotunda.