Mónica López hace frente a Pablo Iglesias por sus críticas sobre TVE: "Aunque sonrías, Mónica"

Este viernes, Mónica López ha contado con la visita de Pablo Iglesias en 'La Hora de La 1' para entrevistarle, dado que está recibiendo a representantes de todos los partidos de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. A lo largo de la entrevista, la presentadora ha hecho hincapié en su decisión de abandonar la vicepresidencia y la gestión que se está llevando a cabo frente a la pandemia. Sin embargo, la conversación se ha tensado cuando el político ha arremetido contra la cadena pública.

"Me vas a permitir, Mónica, que sea muy crítico con una dinámica de blanqueamiento que se está dando por la ultraderecha por parte de muchos medios de comunicación y, por desgracia, a mi juicio, también en la televisión pública. El fascismo no es una opción respetable, el machismo no es una opción respetable... Aunque sonrías, Mónica, el racismo no es una opción respetable", ha comenzado diciendo Pablo Iglesias, realizando un discurso similar al que pronunció Toni Cantó el pasado jueves en el mismo programa.

"Y creo que el blanqueamiento de aquellos que reivindican abiertamente los gobiernos de la dictadura o el blanqueamiento de los que hacen abiertamente apología del terrorismo, porque Vox hace apología del terrorismo abiertamente, es muy peligroso para nuestra democracia", ha agregado el entrevistado. "Yo sé que a mí me van a reventar por decir esto en televisión, pero creo, aunque sonrías, que es la verdad", ha concluido Iglesias para dejar responder a la conductora del espacio de La 1.

"Déjeme decirle por qué sonrío", le ha pedido López a Iglesias, respondiendo así a sus acusaciones. "¿Sabe por qué sonrío? Porque ayer estuvo Toni Cantó en esa silla también atizando Televisión Española, a la televisión pública. Y claro, sonrío porque pienso que si nos atizan todos, será que estamos haciendo algo bien. Sonreía por eso simplemente", le ha respondido López muy clara.

"¿También los sindicatos Mónica? El sindicato de Comisiones Obreras ha denunciado cómo están trabajando los informativos y los programas de televisión española, los trabajadores de esta casa. Yo creo que los políticos debemos tener capacidad de autocrítica, pero si CCOO denuncia algunas cosas que se están haciendo aquí, que son impresentables... Yo creo que un poquito de autocrítica también hay que tener. Porque esta televisión la pagan todos los ciudadanos. No es de un señor de derechas, como las televisiones privadas, que puede decir 'aquí contamos lo que nos de la gana'", le ha reprochado Iglesias a López.

Iglesias: "¿Y por qué los trabajadores de esta casa se quejan?"

"Si los propios trabajadores de esta casa están diciendo que esto no está actuando como debería actuar un servicio público. La misma autocrítica que debemos tener todo, nos vendría mal", ha agregado el político. "Por supuesto, la autocrítica hay que tenerla. Estamos al servicio de la población... Yo, entiendo, que usted me diga que hay que hacer autocrítica. Simplemente, le decía que me resulta curioso que todos los partidos políticos nos digan lo mismo. Si todos los partidos políticos se nos quejan...", ha asegurado la comunicadora.

"¿Y por qué los trabajadores de esta casa se quejan?", ha querido saber Iglesias. "Pregúntele a Comisiones Obreras. Sin sindicatos...", la ha sugerido López. "¿Están muy mal los sindicatos? ¿Está mal que la gente se organice en sindicatos?", ha reaccionado el de Podemos, aparentemente ofendido. "No, por supuesto. Pero, ¿Los sindicatos tienen la verdad absoluta siempre?", le ha llevado la contraria López.

"No, pero representan a los trabajadores porque si no hubiera sindicatos para representar a los trabajadores no podrían defender sus derechos. Solo faltaba que se cuestionara el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos", ha señalado Iglesias. "Por supuesto que no. Nadie lo está cuestionando. Le estoy diciendo que usted está hablando de un sindicato y le estoy diciendo que en esta casa hay muchos sindicatos. Simplemente eso", se ha defendido la presentadora para zanjar el asunto y pasar a la siguiente pregunta.