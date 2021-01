Hilario Pino se cansa y corta en directo a Gonzalo Bernardos en pleno debate Rallo en La Sexta

El presentador sustituto de Iñaki López, Hilario Pino, ha cortado este sábado al economista Gonzalo Bernardos en ‘La Sexta Noche’ en pleno debate sobre las pensiones. Uno de los temas clave para este 2021 si tenemos en cuenta que desde el 1 de enero la edad de jubilación ha subido a los 66 años en España, lo cual convierte a nuestro país en el segundo de toda la Unión Europea en tener una edad de jubilación más alta, tan solo detrás de Italia.

Según lo regulado en la ley de pensiones, durante este 2021 la forma de calcular las pensiones van a cambiar. En concreto, lo que va a provocar que millones de españoles se vean obligados a jubilarse a los 66 años es el periodo de cotización. Quienes hayan cotizado menos de 37 años y 3 meses serán precisamente quienes tendrán que llegar hasta los 66 para poder jubilarse, mientras que quienes hayan superado esta barrera; podrán jubilarse con 65.

El pronóstico de Gonzalo Bernardos para la economía española

Este año, no en vano, si por algo va a estar marcado es por las consecuencias que tenga en la Economía la crisis de la covid-19. Lo que temen los economistas en la llegada de la tercera ola a nuestro país, algo que parece ya estar entre nosotros después de los datos que están notificando a diario las comunidades autónomas.

Entramos en el debate económico con el profesor @GonBernardos y @juanrallo



2021: ¿Año de recuperación o de sufrimiento económico? #L6Nenerocuesta — laSextaNoche (@SextaNocheTV) January 2, 2021

Gonzalo Bernardos, sin embargo, cree que pese a la llegada de la tercera ola esto no va a tener reflejo en la Economía. "Esta crisis es diferente a otras que hemos vivido porque tiene su origen en un tema sanitario, por lo que en el momento en que el problema sanitario se acabe, la Economía va a empezar a recuperar", ha intentado explicar en 'La Sexta Noche'.

El corte de Hilario Pino a Gonzalo Bernardos

Sin embargo, el economista no ha podido acabar todo este argumentario porque el periodista, Hilario Pino, le ha cortado en pleno directo. En concreto, Pino le ha dicho que no le ha atendido cuando ha pedido brevedad a cada uno de los comentaristas para precisamente recoger la opinión de todos los colaboradores.

"Os pedía brevedad en las intervenciones, no sé si en ese momento se ha escuchado la conexión y no me has escuchado demasiado bien", le ha recriminado, para dar la palabra a la periodista María Claver.

También te puede interesar

Iñaki López se mofa del turrón de Vox con la bandera de España: "Ultraje y guarrindongada"

Iñaki López, obligado a dar explicaciones por lo que dijo en ‘La Sexta Noche’ tras entrevistar a Almeida