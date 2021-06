Se hace pública la verdadera relación que mantienen los trabajadores de Sálvame tras las cámaras: "Los celos"

'Sálvame', además de por su contenido, siempre ha caracterizado por el gran protagonismo que adoptan sus trabajadores, tanto los colaboradores, como los reporteros o directores. Incluso en alguna ocasión, los problemas internos entre los trabajadores han acaparado el contenido del espacio. Además de que en alguna ocasión se han convertido en los protagonistas para ser entrevistados y hablar de su vida personal.

No obstante, hasta este miércoles, los reporteros se habían mantenido al margen y alejados de los conflictos. En algún momento también han protagonizado algún que otro momento, pero de forma breve y nunca se han convertido en el centro del espacio.

Sin embargo, la reciente boda de José Antonio León, uno de los reporteros más conocidos del programa, ha hecho estallar los trapos sucios que suceden tras las cámaras. La presentadora ha comenzado señalando las llamativas ausencias en el evento, tema a raíz del cual se han desvelado las verdaderas relaciones que mantienen los corresponsales cuando las cámaras no les enfocan.

Como consecuencia, Sergi Ferré ha pasado de obtener declaraciones de los protagonistas a serlo él. En primer lugar, el reportero ha empezado definiendo a su compañero como "estrellita", un mote con el que muchos de los trabajadores se refieren a León. A pesar de ello, ha reconocido que no hay "mal rollo" entre ellos por el hecho de no haber sido invitados a su boda.

"Yo no esperaba una invitación. No soy amigo de José Antonio", aclaraba Ferré tras confesar que su compañero "tuvo un detalle" algo feo hace unos años al dejar de seguir a todas sus amistades por redes sociales. "José Antonio últimamente está muy arriba", aseguraba el entrevistado, haciendo referencia a que a su compañero se le había subido el éxito a la cabeza.









"Provoca un recelo"

Asimismo, Ferré hizo hincapié en lo mucho que le sorprendió la presencia y ausencia de algunas personas en la mencionada boda: "A mucha gente se le puso la excusa del covid, de que había que invitar a poca gente por eso... Pero es verdad que había mucha gente de relleno y con la que él no tiene ningún tipo de relación".

Tras decir esto, el entrevistado mencionó a algunos personajes de la cadena como José Antonio Avilés, Las Mellis y Gonzalo Montoya. Estas acusaciones no gustaron a algunos de los presentes en plató y no dudaron en salir en defensa de León. Tanto María Patiño como Kiko Jiménez y Paz Padilla aseguraron que el que fue participante de 'La isla de las tentaciones' mantiene una estrecha relación de amistad con el reportero, por lo que entendían que le hubiese invitado a la boda.

"Entiendo y daba por hecho que esto iba a salir", señalaba Patiño. "Los celos iban a salir", opinaba Gema López. "Todos somos colegas cuando estamos en la misma línea, pero en un momento determinado si José Antonio ha salido en prensa porque tiene amigos conocidos y por ese carácter que tiene, provoca un recelo", agregaba la presentadora de 'Socialité'. "Pero a mí me la bufa", interrumpió Ferré.









"Es una relación de trabajo"

"A mí José Antonio cuando me dejó de seguir en Instagram me hizo un favor. Porque menudo coñazo su Instagram cuando empezó con la niña esta", decía Ferré con tono despectivo y haciendo referencia a la actual esposa del reportero. "Le hice un unfollow con una tranquilidad y una paz... Es súper pesado", declaró.

"Ahora todo el mundo se está preguntando: ¿tienes envidia de José Antonio?", lanzó Kiko Hernández. "Sí, bueno, un montón", contestó el entrevistado muy irónico tras reconocer que no había felicitado a León por su boda y que tampoco pensaba hacerle ningún regalo. También afirmó que esta tensión con León no era algo individual, sino algo grupal de los reporteros.

"Nosotros aquí, cuando salió lo del Gran Hermano Okupa [Sálvame Okupa era el nombre de aquella sección] pensé que si metieran a los reporteros... Tendrían para siete temporadas. Cada vez que hay que coordinar las vacaciones, nos matamos. Sale lo peor de cada uno, somos incapaces de poner de acuerdo por las buenas", confesaba, señalando también a Kike Calleja y Omar Suárez. "Siempre tiene que haber sorteo y acaba fatal", apuntaba.

Dado el revuelo en plató por el consciente mal rollo entre los reporteros, Hernández le preguntó a Ferré que a que compañeros suyos invitaría si se casara. "A nadie", dijo el entrevistado muy rotundo, aunque reconoció que mantienen "una relación cordial". "Es una relación de trabajo, no somos amigos. Yo con Omar tengo muy buena relación, pero nunca me he ido a tomar nada", explicaba.