El grave problema de salud que Carme Chaparro oculta desde hace años: "Me cuesta"

Carme Chaparro es una periodista, presentadora y escritora, cuyo rostro es muy conocido en la televisión hasta haberse convertido en un mítico rostro de Mediaset. Desde 2001, presentó Informativos Telecinco y, en 2004, se convirtió en la presentadora y coeditora de Informativos Telecinco Fin de Semana.

Tras doce años en Informativos Telecinco Fin de Semana, fue trasladada a la otra cadena de Mediaset, donde comenzó a presentar Noticias Cuatro. Al cancelarse el mencionado formato informativo, en 2019, se colocó al frente de 'Cuatro al día', hasta que fue sustituida por Joaquín Prat. Después de un breve parón, en 2020, regresó a Telecinco para presentar el docu-reality 'Mujeres al poder', espacio que sigue presentando actualmente.

A pesar de contar con una larga trayectoria ante los focos, no lo ha tenido fácil. Esto se debe a que, desde muy joven, sufre una enfermedad que le dificultó hacer su trabajo. La presentadora ha aprendido a trabajar sin dejarse vencer por las dificultades y a pesar de sufrir una enfermedad que no se lo ha puesto nada fácil: tinnitus.

Así lo ha contado Chaparro en una entrevista para 'Semana': "No soy consciente del momento en el que empezaron, quizás fue desde siempre. Cuando tenía 13 años comenté en casa que ese día escuchaba más fuerte los pitidos, pensando que todo el mundo tenía pitidos en los oídos. Mi padre me dijo que no era normal, aunque él los tenía. Me llevó al otorrino y allí descubrieron también que tenía pérdida auditiva importante en el oído derecho".

"En ambientes en los que no hay mucho ruido no suelo tener problemas, porque por el oído izquierdo escucho perfectamente. Lo que noto es que si alguien me habla desde la derecha me cuesta un poco más entenderle. Lo complicado es estar en ambientes ruidosos, allí miro los labios para completar lo que no alcanza mi audición. Ahora, con las mascarillas es más complicado", ha agregado la periodista.

"Es un sitio con mucho ruido y con mascarilla se hacía difícil comprender bastantantes cosas, porque, además, en la zona en la que tengo pérdida de audición es entre los 1.000 y los 4.000 Hz, que es donde se ubican buena parte de los sonido consonánticos de nuestra habla", ha explicado. "Otro problema es que no escucho en 'estéreo', es decir, que no veo la fuente del sonido - si está a mi lado o detrás de mí - muchas veces me cuenta distinguir de dónde procede el sonido", ha reconocido.

"No me siento mayor para nada"

Asimismo, ha asegurado que ha decidido hacerlo público porque hay "mucha gente mayor que se resiste a ponérselos porque tienen la sensación de que les va a hacer parecer mayores" y quiere "concienciar a la gente de que llevar un audífono es como llevar unas gafas": "Creí que el hecho de ver usarlo a alguien quien no se le presuponen problemas auditivos, relativamente joven, y conocido, podría ayudar a normalizarlo un poco... Yo tengo 48 años y no me siento mayor para nada", ha confesado, mostrando su audífono.

"Mi padre y mi hermano Xavi también tienen tinnitus. Mi padre, además, usa audífonos por su sordera. Y le han cambiado la vida", ha comentado, dejando claro que esta enfermedad le ha heredado de su padre.

Además, ha reconocido que a ella también le ha cambiado la vida: "El primer día que me los puse, me fascinó escuchar todos los matices de cosas como el ruido que hace arrugar un papel, o cómo suena la bebida con gas cayendo en un vaso. y, además, entender sin ningún tipo de problemas a la gente, claro. El otro día asistí a la primera reunión del Real Patronato de la Biblioteca Nacional. Estábamos en una sala enorme, muy distanciado unos de otros, sin micrófono y con mascarillas. Si no hubiera llevado el audífono hubiera tenido serios problemas para comprenderlo todo".