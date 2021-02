El Gran Wyoming se salta el guion y pone en evidencia a Iglesias por su actitud frente a Felipe VI

Hace unos días, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sumado nuevas polémicas a su amplio historial. La últimas tuvieron lugar el pasado 23F, durante el acto en el Congreso de los Diputados por el aniversario del intento de golpe de Estado presidido por el Rey Felipe VI. Pablo Iglesias no aplaudió el discurso del Monarca, que tanto él como su partido declinaron apoyar de ninguna forma.

Una nueva polémica que ha estado presente también en el programa de LaSexta, 'El Intermedio', presentado por el Gran Wyoming que ha criticado las actuaciones del vicepresidente segundo del Gobierno y le ha comparado con un recooncido actor español.

La comparación de Wyoming

El presentador de 'La Sexta' ha criticado a Pablo Iglesias y ha asegurado que "ha aprovechado la ocasión para reabrir el debate monarquía-república. No era el tema del día, pero no podemos decir que sea una sorpresa. pero es el Santiago Segura del republicanismo: aprovecha siempre que puede para promocionarlo".

Por otro lado, también se ha referido a su ausencia durante la comida en el Congreso de los Diputados. "Oficialmente por motivos de aforo por el covid. Yo creo que hubiera invitado porque se hubiera tirado toda la comida tirándole 'pullitas' al Rey".

Los otros ataques de Wyoming contra Iglesias

Hace unas semanas, Pablo Iglesias acaparó todos los medios de comunicación por sus declaraciones en las que ponía en duda la normalidad democrática en España y atacó a la institución de la que él es vicepresidente. "No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España", decía el vicepresidente del Gobierno. "En Cataluña hay dos presidentes, uno está en la cárcel y otro está en Bruselas", agregó.

Estas declaraciones dejaron muy sorprendido a El Gran Wyoming, quien no dudó en manifestar su opinión. No obstante, esta vez, sus declaraciones sorprendieron mucho a sus espectadores, quienes no están acostumbrados a que el presentador de laSexta dirija críticas al líder de Podemos.

"La campaña catalana también ha servido de marco para el último encontronazo dentro del Gobierno de coalición. El vicepresidente Pablo Iglesias, ha vuelto a marcar distancias con sus socios de gobierno al poner en tela de juicio que en España exista una normalidad democrática", comenzó explicando, a modo de introducción, Sandra Sabatés.

La tajante respuesta de Wyoming a Pablo Iglesias tras decir que en España no hay normalidad democrática https://t.co/mRQZByIsTk — El Intermedio (@El_Intermedio) February 9, 2021

"Según Pablo Iglesias no hay normalidad democrática en España. Una declaración muy sorprendente porque lo dice el vicepresidente de un Gobierno elegido democráticamente. A veces a Iglesias se le olvida que está en el Gobierno", comenzó diciendo el conductor del espacio, mostrándose muy crítico con el vicepresidente del Gobierno.

"Es normal que se haga lío, pasa tiempo siendo líder de la oposición", continuó diciendo el presentador, dejando claro que, en esta ocasión, no estaba de acuerdo con lo que había dicho el líder de Podemos.