El Gran Wyoming revela las represalias que ha sufrido por manifestar su idología: "Me han echado de..."

La noche del martes, 'Palo y Astilla' regresó con una nueva entrega dedicada a José Miguel Monzón Navarro, El Gran Wyoming. A pesar de que el presentador suele ser muy comedido con su privacidad, se abrió de par en par con Mamen Mendizábal y habló de su infancia, haciendo hincapié en la enfermedad de su madre, lo que marcó su forma de relacionarse.

En primer lugar, la conductora del espacio quiso entender en profundidad la personalidad que ha llevado a Wyoming a ser quien es hoy en día. El programa hizo un recorrido por su trayectoria profesional, destacando los formatos que han definido su carrera: 'Caiga quien caiga' y 'El Intermedio'.

Como parte de su personalidad mediática, el entrevistado también habló de cómo consolidó su ideología política y de cómo se rebeló contra su padre cuando era joven por pensar de manera diferente. Fue su viaje a Ámsterdam el que terminó por formar su mentalidad y alejarse, cada vez más, de la de su progenitor.

Es por esto por lo que Mendizábal quiso conocer la diferencia entre Wyoming y Monzón. "Son complementarios... Wyoming hace todo lo que yo no soy capaz y me ha servido en la vida para todo", explicó el entrevistado, muy orgulloso del personaje que se ha creado en televisión. "Ha cumplido con el deseo de exhibirme de una forma u otra. No era ni buen músico, ni tenía un talento especial, y he podido vivir como artista toda mi vida. Y me he retirado del mundo laboral. El que se sube a un escenario ya no se baja", agregó, muy agradecido con su lado 'Wyoming'.

Asimismo, la presentadora también sintió curiosidad por la otra faceta de su invitado. Wyoming se licenció en medicina y ejerció como tal antes de decantarse por los focos. "No soy médico, uno es lo que hace. Podría ejercer pero no lo soy", aseguró él. A raíz de esto, el cómico habló del hecho que más le ha marcado a lo largo de su vida: la enfermedad de su madre.

"Ella tenía una depresión derivada de tener un niño tras otro. Somos cuatro nacidos en cinco años, con un aborto de por medio. Eso le generó una descalcificación, no dormía... Y al ser la farmacéutica del barrio todos sabían que no estaba bien", contó. "No podía decir que estaba en un sanatorio, para que no dijeran que estaba loca. Crecí con esa ausencia", declaró tras reconocer que la internaron. "Soy un poco distante, no me manifiesto, no soy sobón.. y me lo recriminan las parejas", confesó, consciente de que la ausencia materna limitó su afectividad.

Su ideología

Tras hablar de lo familiar, el presentador reflexionó sobre su carrera profesional y aseguró que tiene mucha suerte por poder expresar su opinión frente a la cámara. Aunque no siempre se lo han puesto fácil: "Yo no pago por hablar y hasta gano prestigio. Eso no suele ocurrirle a la gente, aunque a veces me he metido en líos pero me vale por dar la palabra a la gente que no tiene voz. Yo he pagado pero de manera distinta a la que pagaría otro. Me han echado de todas las televisiones por una cuestión política".

"Soy un hombre que cae extremadamente mal a la derecha, no me gusta, me gusta caer bien pero a la gente razonable y el fascismo nunca ha sido razonable", añadió. "Hay que ser de izquierdas a muerte", sentenció. Ante esto, Mendizábal le preguntó por el PSOE y el negó que fuese un partido de izquierda: "Para mí el PSOE es una franquicia, que tiene sedes, y su principal preocupación es que no se cierren".

A pesar de ello, también recalcó que 'El Intermedio' también le ha afectado de manera negativa: "El trauma que me ha creado es que me ha dado una sobre información que no quería. Ahora soy periodista pero no estoy contento en este traje... Llevamos trece años con los mismos protagonistas y no ha pasado absolutamente nada... Servimos, exclusivamente, de consuelo. Esto para un ciudadano honrado es insoportable".