La reacción de Wyoming al ver a Jordi Évole sufrir un ataque de cataplexia en directo en 'El Intermedio'

La noche del jueves, Jordi Évole visitó 'El Intermedio' para promocionar 'Eso que tú me das'. A pesar de que ya se había estrenado en cines, el documental sobre la última conversación que tuvo con Pau Donés días antes de su fallecimiento, se estrenará en laSexta el próximo 21 de febrero.

Dejando sus últimos proyectos a un lado, el Gran Wyoming también quiso hablar con su invitado sobre algunos temas de actualidad. Sin embargo, al presentador le costó llevar la entrevista adelante, dado que a Évole le dio un ataque de cataplexia en directo al no parar de recibir bromas por parte del presentador.

El llamativo momento se produjo cuando ambos comenzaron a hablar de cómo están viviendo el coronavirus. El invitado preguntó al presentador si estaba muy "cagado con el Covid". "Cagado no, llevo bolsa", le respondió Wyoming, provocando la risa incontrolable del invitado, quien, de pronto, se desmayó.

El conductor del espacio no parecía dar crédito ante lo que estaba pasando e hizo varias bromas para salir del paso y mantener el ritmo del programa de laSexta: "¿Pero qué le pasa a este hombre? Te ríes como lloran los caballos. ¿Te quieres puto orientar?". Mientras tanto, se veía a Évole tumbado sobre la mesa sin moverse.

"Un problema que tengo"

Cuando pudo reaccionar y retomar la compostura, Évole quiso explicar tanto a los espectadores como al presentador lo que acababa de pasar: "Tengo cataplexia y, a veces cuando te ríes, pierdes la musculatura. Es enserio". El presentador le interrumpió al no creerse lo que estaba diciendo, pero Évole volvió a intentarlo: "Te estoy contando un problema que tengo". "¿Si? Cuéntame ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes tú?", le preguntó el presentador.

"Cataplexia. Es una derivada de la narcolepsia, va en serio esto. Es una enfermedad que, cuando te ríes, a veces pierdes el tono muscular. Yo me medico y todo eso, pero me haces mucha gracia, me has hecho gracia desde siempre... Y puedo hasta caerme al suelo", aclaró.

"Hay mucha gente que sufre esta enfermedad, no me gustaría frivolizar. De hecho, aprovecho para decir que existe y es jodida. Aunque en mi caso no es tan jodida, es un grado medio", confesó el periodista. "Vale, vale. Pues no haces chistes o te empalamos. Pero, de momento vamos a ir con la primera opción", le respondió Wyoming.

"Era justo lo que necesitábamos", comentó Évole mientras intentaba aguantar la risa. "Tú lo que quieres es que te den terapia", agregó el comunicador, provocando así las carcajadas del invitado. "¡Hala! Se nos va a caer este... ¡Seguridad! Pon unos cojincillos", exclamó el presentador al ver como el periodista no podía dejar de reírse. No obstante, esta vez, logró controlarlo.