Girauta y Rahola se dicen a la cara lo que opinan el uno del otro y dejan a todos boquiabiertos

La amistad es una emoción tan fuerte que puede superar todo tipo de barreras. Así lo han demostrado Juan Carlos Girauta y Pilar Rahola, dos expolíticos con ideologías absolutamente opuestas, que han declarado públicamente su amor en el programa de Risto Mejide, 'Todo es mentira'.

Tras su retirada de la política, el ex de Ciudadanos se ha convertido en colaborador del programa de Cuatro y el primer día le han puesto sobre la mesa una invitada de lujo: la activista independentista y exdiputada de Esquerra Republicana de Catalunya, Pilar Rahola.

Girauta y Rahola han explicado que les une una estrecha amistad desde hace muchos años. Tan estrecha que Girauta cogió la guitarra y no dudó en interpretar para Rahola la canción de Joan Manuel Serrat "Porque te quiero a ti".

"Pilar es amiga mía", confesaba Girauta, "quizás sus seguidores se enfaden y los míos también". Una amistad que confirma Rahola: "Es que Juan Carlos tiene una parte tierna. El hombre que yo he conocido en comidas, etc, es un amigo. Quizás no hemos llegado nunca al punto de la confrontación pública porque nos queremos".

.@RaholaOficial: "Para mí el @GirautaOficial hombre es tierno, y le quiero mucho. El Girauta político a veces me ha puesto de los nervios, me ha parecido descarnado... Pero nos tenemos afecto. ¡Y no me tiene bloqueada en twitter!"#TodoEsMentira18N https://t.co/mSrxSSLDvN pic.twitter.com/bKi2Yu0R7d — Todo es mentira (@todoesmentiratv) November 18, 2019

Eso sí, Rahola confesaba que a veces le ha costado morderse la lengua cuando leía a Girauta arremetiendo contra los independentistas en Twitter: "Veía tuits suyos y me daba rabia que fueran de Girauta, y eso significa algo. Como persona ha habido ternura. Como político a veces me ha parecido descarnado o sucio. Si lo decía Rivera, me estaba bien, pero si lo decía Girauta, me daba rabia".

Lo que la amistad ha unido, que no lo separe el independentismo.