El gesto de la hermana de José Corbacho que le ha salvado la vida: "Gracias por tu generosidad infinita"

Es uno de los humoristas más queridos del país después de que saltara a la fama dirigiendo y protagonizando 'Homo Zapping'. Tras el programa de Antena 3 se le ha podido ver junto a Buenafuente, como jurado de talent, presentado los Goya, o haciendo reír en programas como 'MasterChef' o 'Tú cara me suena'.

De esta manera se ha ganado al públicoJosé Corbacho durante esta dilatada carrera, pero muy poco se sabe de la vida personal del catalán más allá de su relación con la cantante Mónica Mira, y también que tiene un hijo adoptado.

Es por la privacidad que siempre ha mostrado en su vida personal por lo que ha sorprendido más si cabe la confesión que el cómico ha hecho a través de las redes sociales. Un problema de salud grave que ha estado ocultando y que ahora gracias a un gesto de su hermana parece que tendrá solución.

Los problemas de salud de Corbacho y el gesto de su hermana

Corbacho, de 54 años, ha compartido en redes sociales un vídeo en el que se le ve muy debilitado físicamente y con una sonda urinaria en la mano que sale de la parte inferior de su cuerpo, pero haciendo gestos positivos de que va todo bien. Es en la descripción de la imagen donde está la explicación a estas imágenes.

"Hace tres años me comunicaron que mi insuficiencia renal crónica me llevaría a tener que pasar por un trasplante de riñón.

Y ese momento ha llegado", comenzaba explicando el proceso que había vivido y agradeciendo a todos los médicos y personal sanitario que habían cuidado de él. "Siempre he creído que la salud es algo íntimo, privado y personal, pero también quiero dar las gracias públicamente a todo el personal de la Fundació Puigvert que me han cuidado y tratado durante tantos años", escribía muy agradecido e intentando no dejarse a nadie.

En este sentido, y al igual que ha hecho Dani Rovira al terminar sus sesiones de quimioterapia, José ha querido reconocer la labor del personal sanitario durante los últimos meses de pandemia: "Ellos están ahí, jugándose la vida, en primera línea, cuidándonos. A todos. Incluso a los irresponsables que creen que la salud es algo que se nos da de por vida, sin darnos cuenta de que es lo que más echamos de menos cuando nos falta. Este agradecimiento, obviamente es extensible a todos los hospitales de nuestro país. GRACIAS".

Sin embargo, lo más emotivo del mensaje del humorista catalán ha sido revelar quién ha sido la donante que ha hecho posible este transplante, su hermana, a la que le ha agradecido la vida: "Y permitidme la licencia de dar el último agradecimiento a mi hermana Yolanda. La donante. Le debo la vida. Así de simple. Gracias por tu generosidad infinita. Se cierra una etapa. Pero se abre otra. El trasplante ha ido muy bien y todos los inputs de esta primera semana están siendo muy positivos. La vida sigue... y es maravillosa", terminaba muy agradecido y muy optimista Corbacho con el clásico "The show must go on".

