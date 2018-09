José Corbacho: El podio de "Tu cara me suena" va a ser muy femenino

José Corbacho es uno de los nuevos concursantes de "Tu cara me suena", cuya séptima edición arranca este viernes a las 22:00 horas en Antena 3, y se lo ha tomado tan en serie que incluso recibe clases de canto, aunque admite que lo suyo "más que cantar es parodiar" y augura un "podio muy femenino".

Competirá con Anabel Alonso, Brays Efe, Carlos Baute, Jordi Coll, Manu Sánchez, María Villalón, Mimi Doblas y Soraya Arnelas para convencer al jurado integrado por Lolita, Chenoa, Carlos Latre y Àngel Llàcer en este programa de entretenimiento que vuelve a tener al frente a Manel Fuentes.

Corbacho, además de apostar por sí mismo -"puedo ser el tapado de esta edición", dice en una entrevista telefónica con Efe-, lo hace por la cantante malagueña María Villalón, que ya ganó "Factor X" en 2007.

"El público no tiene la suerte de conocerla tanto como a otros concursantes, y la sorpresa va a ser un punto a su favor. Creo que el podio va a ser muy femenino porque se han juntado voces excepcionales", asegura.

El programa, que en su sexta temporada promedió casi tres millones de espectadores y una cuota de pantalla del 20,7 por ciento, incorpora ahora novedades como la posibilidad de que un concursante pueda "robar" la imitación a cualquiera de sus compañeros y que, en caso de empate en los votos de jurado y público, sean los propios participantes los encargados de desempatar.

A este polifacético barcelonés le apetecía participar en un concurso que considera "un 'Homo Zapping' musical" porque disfruta metiéndose en la piel de personajes distintos, aunque reconoce que el mundo de la música no le es "muy familiar", por lo que se ha apuntado a clases de canto "para mejorar".

"Soraya, María Villalón, Carlos Baute y Mimi Doblas cantan y hacen cosas que yo no podría. Yo lo intento llevar por el humor, la parodia, intentando no desafinar demasiado. Me siento más a gusto con personajes que dan para la comedia", admite.

Aun así deberá mostrar sus dotes para la canción, como hizo para la cocina en "MasterChef Celebrity 2". "Son dos de los mejores espacios de entretenimiento del 'prime time', con equipos maravillosos detrás de las caras visibles y es un lujo poder entrar en dos transatlánticos de la televisión que funcionan como un reloj", dice.

No obstante, reconoce que en "Tu cara me suena" los participantes se "ríen más" y "las lágrimas brillan por su ausencia" porque "no hay tanto grado de tensión y sufrimiento" al no haber eliminaciones semanales como en el concurso de cocina de La 1.

Este actor, cómico y cineasta, que logró el Goya al mejor director novel por "Tapas" (2005), echa de menos más programas de comedia en las parrillas televisivas, pues, "aunque el humor lo empasta todo y hasta en los informativos hacen chascarrillos, tiene que tener su propio espacio en las generalistas" y quizá arrebatárselo a los contenidos de telerrealidad, género que "nunca" le ha llamado la atención y al que le "cuesta entrar".

Mientras los espectadores disfrutan de su humor en "Tu cara me suena", Corbacho ultima el estreno de "Ante todo mucha calma", monólogo que protagonizará desde el 9 de noviembre en Barcelona y con el que en enero saldrá de gira por España, y desarrolla el proyecto de una serie.