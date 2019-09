Georgina Rodríguez revela uno de los secretos mejor guardados de Cristiano Ronaldo que cambiará su futuro

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se encuentran en unos de los mejores y más felices momentos de su vida y la pareja del exjugador del Real Madrid y actual futbolista de la Juventus de Turín ha querido explicar cómo se encuentra en una entrevista concedida a 'Ya es mediodía'.

"Soy una mujer normal. Sigo teniendo las mismas amistades, sigo siendo yo. Siempre me imaginé siendo una persona feliz, con mis marido, mis hijos. Y eso es lo que tengo: unos hijos maravillosos, un hombre que me adora, que me ama y me cuida. Yo lo amo, lo cuido, lo admiro, lo adoro y estoy feliz de compartir la vida con él", ha explicado Rodríguez en el programa de Telecinco.

"El matrimonio está en nuestros planes"

Georgina ha confesado que no se casará a corto plazo, pero ha desvelado que sí lo harán en un futuro: "De momento no. El matrimonio está en nuestros planes, claro que sí, pero ahora mismo tenemos muchos planes de futuro interesantes. Tenemos cuatro niños que educar. Estamos muy centrados en ellos".

La familia lo es todo para Rodríguez, pero tiene que compaginar la vida personal con un trabajo muy sacrificado: "Mis viajes son relámpago, priorizo mi familia al trabajo. Lo paso mal, pero los llamo mucho. Este año han empezado el colegio y me cuesta mucho poder llevarles". "Mi instagram es muy natural y muestro mi día a día y mi familia", ha señalado. Y ha aprovechado para desmentir los rumores de otro posible embarazo: "Debe ser que tengo el embarazo del elefante. Me gusta mucho comer, ¿no se nota? Y también me gusta cuidarme".

Alice Campello, esposa de Álvaro Morata y amiga de Georgina ha revelado cómo es el amor de la vida de Cristiano Ronaldo: "Es buenísima persona, tengo pocas amigas, pero muy buenas y ella es una. Siempre intenta ayudar y es muy maja con todo el mundo. Me gusta lo sencilla que es y lo que se preocupa por todos. Tiene un corazón muy grande. Son una pareja de guapos y estoy muy contenta porque les veo muy enamorados".