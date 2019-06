El generoso gesto de Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

Los miembros del grupo de los señores, que viven en Cayo Paloma, han vivido un tenso momento por culpa de una pregunta del Pirata Morgan, escrita en un pergamino. Los concursantes de 'Supervivientes 2019' han tenido que pronunciarse sobre quién creían que eran los dos peores supervivientes del grupo, que tendrían que embarcar hacia Playa Uva por un motivo desconocido.

Algunos se adelantaron al resultado y se atribuyeron ellos mismos el título: "Somos los peores, ¿no?", ha incidido Isabel Pantoja. Albert y Colate han coincidido en que las peores participantes eran la tonadillera y Mónica Hoyos. Los elegidos de Omar Montes han sido la madre del hijo de Carlos Lozano y el padre del hijo de Paulina Rubio. Mónica ha escogido a Montes y ha explicado que ella e Isabel serían las siguientes: "Hemos estado a la par. No hemos pescado, aunque hemos cocinado".

Omar, indignado, ha decidido ir a Playa Uva, con Pantoja, como uno de los supuestos peores concursantes del grupo: "Vaya, ya me voy yo. Me he tirado toda la mañana pescando para ser el superviviente mártir". "Sí, nos queréis mucho. ¡Vaya!", ha expresado la intérprete de 'Así fue', en la barca, cuando los compañeros se despedían de ellos, desde la playa.

En cuanto Pantoja y Montes han llegado a su destino han descubierto lo que la organización les había preparado: una tentación difícil de rechazar. Debían escoger entre comerse una pizza de tamaño familiar entre los dos y recoger toda la leña que puedieran, en 10 minutos. Omar prefería el manjar, pero Isabel creía que era más útil la madera: "¿Lo has pensado bien? Había bastante leña en Cayo Paloma. Vamos a pensarlo", ha dicho Montes. "Comida tenemos. Necesitamos leña para tener el fuego hasta el jueves". Finalmente, se quedaron con ganas de pizza, miraron por el bien común y recogieron inmensos troncos.

"¡A descargar! Aquí están los malísimos de la isla. Había una pizza familar entera. Yo soy una buena superviviente y una buena compañera. Otra se hubiera comido la pizza, media para ti y media para mí, pero no soy así", ha sentenciado la intérprete de 'Hoy quiero confesar'. ¿Ha sido un gesto para agradar a la audiencia o realmente lo ha hecho por el bien del grupo, sin más?