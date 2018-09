El garrafal error de "Los Simpson" en el que nunca te fijaste pese a haber visto el capítulo mil veces

Seguro que has visto decenas de veces cada capítulo de "Los Simpson", la popular serie de Matt Groening. Pero problablemente ni tú ni los más fans de esta ficción animada se han percatado del garrafal fallo que se coló en uno de los episodios de la serie.

Matt Selman, productor de la serie norteamericana, es quien ha descubierto un fallo en la ficción ubicada en Springfield. En el episodio titulado "Y con Maggie son tres", de la sexta temporada, un flashback nos lleva hasta el pasado para mostrarnos el momento en que Marge está embarazada de Maggie. Pero en la decoración de la casa hay un tremendo error. Cuando Marge y Homer están hablando en el salón, puede apreciarse en la pared del mismo una fotografía de Maggie, que aún no había nacido.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp