El ganador del bote de 'Ahora Caigo' se sincera tras conseguir los 100.000 euros de premio: "Hice el memo"

Hace escasos días, Ángel José Gavín Samperí (Geljo) obtuvo 100.000 euros con su participación en 'Ahora Caigo'. De esta forma, el concursante hacía historia en el concurso por arriesgar en la última ronda y hacerse con el premio. Con este dinero, Geljo cumplirá su deseo expreso de visitar las siete maravillas del mundo, tal y como adelantó en su presentación.

Además, descubrió a la audiencia sus habilidades para hacer mimo o imitar voces. Un don que ha demostrado a lo largo de su paso por el formato. Este domingo 'El Heraldo de Aragón' hablaba con él para desgranar su paso por el programa.

Geljo es fisioterapeuta y acabó sus estudios en la Universidad San Jorge en el año 2013. Actualmente trabaja en el Hospital Viamed Santiago de Huesca. También forma parte del elenco de la compañía Teatro de Robres.

Desde que ganó el premio, contaba a nuestros compañeros que su teléfono no ha dejado de sonar. "Está siendo muy abrumador, yo todavía no lo he asumido del todo, creo que es ahora cuando empiezo a tomar conciencia de todo", aseguraba. Respecto a su paso por el programa, aseguraba que el formato le permitía sentirse cómodo y que tenía una enorme complicidad con el presentador. "Más que el mimo hice el memo", decía entre risas este oscense.

El concursante de 'Ahora Caigo' también ha revelado cuáles serán los primeros destinos que visitará. Machu Picchu, en Perú así como Petra, en Jordania, serán sus primeros objetivos. "Esto es algo que solo pasa una vez en la vida y que no le ocurre a todo el mundo. De repente tengo la oportunidad de hacer realidad mis planes, sean los que sean", concluía.

Una experiencia televisiva que le ha otorgado a Geljo grandes beneficios. 100.000 euros más en su bolsillo y la oportunidad de recorrer medio mundo.

'Ahora Caigo' nunca volverá a ser como antes: estos son los cambios que revolucionarán el concurso

Desde este lunes, el concursante principal tendrá que elegir qué desea hacer: si quedarse en el programa o ir acumulando dinero. Además, el objetivo cambia: para mantenerse en pie deberá eliminar a ocho de los diez oponentes e ir sumando los premios que se esconden tras las monedas. Dichas monedas también sufrirán una transformación pues una vez que caiga el oponente el concursante principal elegirá si se queda con la huella blanca o la huella negra que hay tras esa moneda.

Dicha decisión le provocará que consiga hasta 50.000 euros y también el concursante podrá multiplicar lo acumulado o perder lo que lleva. Una tensión que mantendrá en vilo a la audiencia.