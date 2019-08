La foto de Najwa Nimri que ha sido interpretada como 'spoiler' de 'La Casa de Papel 4'

Najwa Nimri se ha alzado en el firmamento actoral gracias a sus papeles como Zulema y la inspectora Alicia Sierra tras una longeva carrera en el mundo cinéfilo. La exitosa intérprete de 'Vis a vis' y 'La casa de papel' se encuentra en el auge de su carrera profesional y está más cómoda que nunca con un papel de miembro de las autoridades del estado hecho a medida: "Es una persona de moral dudosa a ojos de los demás. Alicia juega con las herramientas que el sistema le proporciona, pero no cree en él", ha descrito la intérprete.

Sierra es uno de los personajes principales en 'La casa de papel 3', ya que es la encargada de torturar al cautivo Río, encarnado por Miguel Herrán, y de negociar la rendición de la banda de atracadores más famosa con El Profesor y Lisboa, interpretados por Álvaro Morte e Itziar Ituño.

La exitosa actriz y cantautora ha publicado una imagen en sus redes sociales en la que aparece con la cara ensangrentada y con un único mensaje que da pie a la interpretación, en el que se limita a desear que sus fans tengan un buen día y un feliz verano.

Los seguidores ya están haciendo sus apuestas: "Me da a mí que Sierra la lía parda en la cuarta temporada", "que no le pase nada malo a Alicia", "si Sierra la palma, por favor dime que sí, no me quiero imaginar otra cosa", "suena a un 'spoiler' disimulado"... ¿Será una imagen de su personaje durante la grabación de la ficción de Netflix y Vancouver Media o de alguno de sus videoclips?

"¿Najua? Te corto el cuello"

A principios de agosto, la intérprete, nacida en Pamplona y de ascendencia jordana, estaba firmando autógrafos y sacándose fotos con los fans, cuando, de repente, una admiradora ha gritado con gran euforia: "¡Najua, Najua!", ha exclamado el nombre de la actriz con una contundente 'j', cuando en realidad se pronuncia 'Nayua'.

Nimri no pudo evitar contestar a su admiradora con una divertida respuesta que hizo reír a carcajadas a los seguidores que se encontraban más cerca: "¿Najua? Te corto el cuello", ha bromeado.

El enemigo infiltrado

Itziar Ituño ha desvelado una gran bomba en una entrevista concedida a 'Fanpage'. En la cuarta entrega habrá un infiltrado: "Van a tener un gran enemigo dentro del banco y no lo van a pasar muy bien". ¿Algún atracador traicionará a los suyos? ¿Algún rehén se rebelará contra la banda de El Profesor, como el personaje encarnado por Belén Cuesta? ¿Cobrará protagonismo la exnovia de Berlín, ladrona profesional a quien el personaje de Pedro Alonso contó los pormenores del atraco?

item no encontrado

La intérprete ha reconocido que ya han grabado casi toda la nueva entrega, que contará con dieciséis capítulos: "Estamos ahora mismo filmando la cuarta temporada. En realidad no hemos parado. Hemos hecho la tercera y hemos seguido rodando la cuarta, todo seguido. Habremos grabado ya catorce o quince episodios".