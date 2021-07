Flo se indigna con las críticas recibidas y señala a Sálvame por lo que le hizo: "Ya habéis pillado la pasta"

Florentino Fernández es uno de los personajes más reconocidos de la historia de la televisión. No obstante, siempre ha sido muy reservado con su vida privada y no suele acaparar los medios a no ser que sea por motivos de trabajo. A pesar de esto, ha revolucionado las redes sociales por las declaraciones que ha hecho en una entrevista para 'El Mundo'.

Muchos usuarios de Twitter han estallado contra el humorista por su opinión sobre el motivo por el que la comedia es una profesión en la que predominan los hombres y apenas hay mujeres. "Creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento. Da igual el sexo o la raza", sentenció el actor en el mencionado medio.

“El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos. ‘Es que tenían que contratar más mujeres’. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así”, agregaba.

Estas palabras no han sentado demasiado bien a algunos: "A ver Florentino Fernández como te lo digo... la razón por la que hay menos mujeres cómicas no puede ser la falta de talento porque si el talento fuera requisito indispensable tú deberías dedicarte a otra cosa...", le reprochaban algunos en redes sociales.









Dado el revuelo, ya que muchos usuarios de Twitter y compañeros de profesión se pronunciaron al respecto, el finalista de 'MasterChef Celebrity' decidió aclarar sus palabras y disculparse en sus redes sociales: "Por encima de todo, quiero igualdad de oportunidades para cómicos y cómicas... Mis compañeras cómicas han estado siempre con problemas, con perjuicios… La sociedad parece que las ha dejado de lado y gracias a la evolución de la tecnología han podido aflorar esos talentos que lo están petando".

"Sé perfectamente que hasta hace muy poquito eso no era así. Mis compañeras cómicas siempre han tenido problemas y prejuicios y la sociedad parece que las ha dejado como de lado... Gracias a la evolución de la tecnología, de los nuevos canales de comunicación, han podido aflorar esos talentos que lo están petando y que yo me estoy descojonado con ellas", agregaba.

Querido EDITOR GENTUZA de @elmundoes No le conozco ni lo deseo!!! No se dió usted cuenta que el titular no avanza nada el contenido de la entrevista?

Aquí las últimas 5 líneas!!! Menos mal que no hace usted tráilers de cine que si noooool… vaya negocio!!!! pic.twitter.com/twWwBhmikJ — Florentino Fernández (@flofdezz) July 9, 2021





"Incluido 'Sálvame'"

"No sé si no he dicho bien lo que quería decir, no sé si el editor de El Mundo no ha puesto el titular que correspondía, pero lo que pienso es en un mundo en el que exista igualdad de oportunidades, sueño con que el talento sea el que decida quién se coloca frente al público... Siento este follón porque quien me conoce sabe que no soy así. Lo lamento profundamente, espero que nos sigamos riendo siempre con los cómicos y las cómicas. Viva la risa”, zanjaba Flo.

No obstante, horas después, el comunicador decidió borrar el vídeo en el que se disculpaba y se ha decantado por arremeter contra el medio al que concedió la entrevista: "Querido EDITOR GENTUZA. No le conozco ni lo deseo!!! ¿No se dio usted cuenta que el titular no avanza nada el contenido de la entrevista? Aquí las últimas 5 líneas!!! Menos mal que no hace usted tráilers de cine que si nooooo… vaya negocio!!!!".

De la misma manera, aparentemente ofendido por las reacciones ante su entrevista, también ha aprovechado para responder a las cómicas que han cargado contra sus declaraciones y contra 'Sálvame', programa de Telecinco que dedicó parte de sus espacio a la polémica que protagonizó: “Ah… Y amigas y compañeras cómicas, gente de los medios, incluido 'Sálvame' no os disculpéis!!! Ya habéis pillado la pasta y el reconocimiento!!! Ya ná!!! Las disculpas no dan pasta!!! Ya si eso voy a recoger mi honor a la mierda!!!".

Amigas y compañeras cómicas, gente de los medios, incluido @salvameoficial no os disculpéis!!! Ya habéis pillado la pasta y el reconocimiento!!! Ya ná!!! Las disculpas no dan pasta!!! Ya si eso voy a recoger mi honor a la mierda!!! — Florentino Fernández (@flofdezz) July 9, 2021