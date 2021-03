Flo se derrumba en directo al hablar de la muerte de su madre: "¿Por qué me pasa a mí esto?"

'Dos parejas y un destino' consiste en que, en cada episodio, dos parejas de famosos se van unos días a conocer una comunidad autónoma. En última entrega, Florentino Fernández y Gonzalo Miró y, por el otro, María del Monte y Anne Igartiburu, visitaron los Pirineos catalanes con la invitación de Pocholo Martínez-Bordiú.

Desde su participación en 'Masterchef Celebrity', Gonzalo Miró y Florentino Fernández siempre han mostrado mantener una gran relación. Durante su paso por el talent culinario, ambos protagonizaron tensos momentos, los que luego señalaron como piques fruto del vacile que tenían entre ellos, ya que tras las cámaras se habían hecho inseparables.

Como consecuencia, ambos se han convertido en una pareja protagonista de 'Dos parejas y un destino'. A lo largo de las entregas siempre han mostrado una destacada complicidad y una gran amistad. De esta manera, este viernes, protagonizaron un emotivo momento protagonizado por una confesión del cómico, quien se derrumbó al recordar uno de los momentos más duros de su vida.

Tras una larga caminata, se fueron a una cabaña para descansar, donde compartieron algunas confesiones personales. "Mi madre falleció hace unos meses, ha sido un palo muy duro para todos", comenzó diciendo Flo a Miró. El humorista contó que a su madre "nunca le terminó de gustar" el tipo de humor que hacía su hijo en televisión "porque era algo muy cercano al absurdo": "Ella siempre decía: '¿Y cuándo te vas a poner un traje un día y vas a presentar?".

Fue entonces cuando el finalista de 'Masterchef Celebrity' terminó derrumbándose al pensar que su madre nunca le llegó a ver "un poco más serio" en la pequeña pantalla, de la manera en la que apareció en la pasada gala de Nochebuena. A pesar de ello, el cómico confesó que cree que ahora su madre "muy orgullosa" de él.

"La echo de menos todos los días"

"Es una pena, porque yo esperaba Masterchef para que lo viera y falleció al terminar las grabaciones, no podíamos decir nada a nadie. Entonces, yo no le podía decir que había llegado a la final, y para mí era muy ilusionante, porque había aprendido a cocinar con ella", se lamentó, reteniendo las lágrimas.

"Diez días después de terminar la grabación se murió. Se levantó al baño a a las cinco de la mañana, le dio algo, un ictus, y falleció", explicó a su compañero entre lágrimas. "Yo cuando me enteré me pareció horrible. ¿Por qué me pasa a mí esto? 74 años tenía, estaba bien, estaba sana... Y a partir de ahí se empezó a emitir Masterchef y yo siempre he pensado en mi madre", agregó.

"No me verá. Ahora que me podía ver un poco más serio... Las cosas de la vida, tío, que te sorprenden...", ha concluido, interrumpido por las lágrimas. Ante sus palabras, Miró no lo dudó y se levantó para fundirse en un abrazo con su amigo y darle su apoyo. "Por lo menos te vio disfrutar mientras lo hacías", le animó el periodista. "Eso sí. Yo la llamaba", confesó tras reconocer que se mensajeaban y le contaba las recetas que hacía.

"Por eso mismo hay que vivir la vida muy intensa y pensar que cualquier momento puede ser el último. Ahora mismo, estamos aquí, se nos car la viga y, por lo menos, nos hemos llevado un poquito de vino", concluyó para quitar hierro al asunto. "La echo de menos todos los días", aseguró Flo.