La cortante reacción de Gonzalo Miró cuando Flo le pregunta por su relación con Malú: "Lo he intentado"

'Dos parejas y un destino' consiste en que, en cada episodio, dos parejas de famosos se van unos días a conocer una comunidad autónoma. En última entrega, Florentino Fernández y Gonzalo Miró y, por el otro, María del Monte y Anne Igartiburu, visitaron diferentes ubicaciones de Cádiz.

Desde su participación en 'Masterchef Celebrity', Gonzalo Miró y Florentino Fernández siempre han mostrado mantener una gran relación. Durante su paso por el talent culinario, ambos protagonizaron tensos momentos, los que luego señalaron como piques fruto del vacile que tenían entre ellos, ya que tras las cámaras se habían hecho inseparables.

Como consecuencia, ambos se han convertido en una pareja protagonista de 'Dos parejas y un destino'. A lo largo de las entregas siempre han mostrado una destacada complicidad y una gran amistad. Sin embargo, este viernes, protagonizaron un tenso momento que dio mucho que hablar.

Junto a Anne Igartiburu y María del Monte, Miró y Flo se abrieron en canal y contaron algunos de los aspectos más desconocidos de su vida, haciendo hincapié en su vida sentimental. A raíz de esto, Flo sacó el tema de las relaciones amorosas, marcando esta cuestión como la mayor diferencia entre él y su compañero. No obsante, ese comentario no pareció gustar al periodista, quien no dudó en manifestarlo.

"Somos el sol y la luna. Lo llevo con mi mujer 22 años, casado y con un hijo, y tú eres un bandarra", comenzaba diciendo el humorista. "Yo siempre he intentado mantener relaciones estables, otra cosa es que lo haya conseguido", se justificó Miró, aparentemente molesto.

La reacción de Gonzalo Miró

Fue entonces cuando el cómico señaló una de sus relaciones más polémicas y mediáticas: "Estuviste con Malú, ¿no?", le preguntó Flo. "¿Por qué personalizas, tío? Relaciones y ya está", estalló Miró, a quien no le había gustado su pregunta. "Desde luego, si tus planteamientos son esos no me extraña que no hayas tenido más relaciones en 20 años", agregaba, haciendo así un ataque contra Flo.

A pesar de haber mostrado su negativa ante el tema, durante la conversación, salió el nombre de otras de las parejas más populares de Miró, con quien estuvo varios años: Eugenia Martínez de Irujo. El periodista reconoció que ese noviazgo fue muy complicado, pero no quiso entrar en detalles ni decir nada más al respecto.