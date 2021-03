Ferreras dice adiós a uno de los colaboradores míticos de 'Al Rojo Vivo': “Has sido el mejor compañero”

El programa de La Sexta, 'Al Rojo Vivo', presentado por el periodista Antonio García Ferreras ha dicho adiós este viernes a uno de los colaboradores fundamentales del espacio matinal de política y que ha acompañado a la redacción desde hace muchas temporadas. Lo anunciaba este mediodía la sustituta del presentador, María Llapart, que se despedía en directo del reportero, visiblemente emocionada, ya que con él había compartido proyectos más allá del magacín político de Atresmedia.

Y es que no es el único adiós que ha tenido que decir 'Al Rojo Vivo' a uno de sus periodistas habituales en el último año. Ya el pasado verano Llapart y Ferreras tuvieron que decir adiós y dejar marchar a David Junquera, reportero habitual en las conexiones en directo de La Sexta desde la sede del Partido Popular en Calle Génova y que se especializaba en contar lo que ocurría dentro del partido que preside Pablo Casado. El reportero dijo adiós para encargarse de la sección de informativos de Onda Madrid, la radio pública madrileña.

Emotivo adiós para 'Al Rojo Vivo'

En el programa de este viernes, María Llapart sorprendía a todos al terminar la conexión con el periodista José Enrique Monrosi, encargado de llevar hasta la redacción de la La Sexta la información de Podemos. Pues, tal y como anunciaba la sustituta de Ferreras, el de hoy era el último programa en el que veríamos al periodista sevillano.

“Monrosi, tenemos que despedirte hoy desde La Sexta. Soy la voz de tantos y tantos compañeros que, desde hoy, vamos a echarte muchísimo de menos”, anunciaba Llapart en directo. “Porque has sido un gran periodista, hemos aprendido muchísimo de ti. Pero, sobre todo, lo que queremos decirte es que has sido, qué voy a decir yo, has sido un gran compañero. Quizás, el mejor compañero que se pueda tener. Así que, desde aquí, solo te deseamos muchísima suerte, que te vaya muy bien, y que sea muy muy muy feliz. Un abrazo muy fuerte Monro”, finalizaba.

Despedida especial para Llapart

Y es que el adiós ha sido especialmente duro para María Llapart, que comparte con Monrosi la firma del libro "La coalición frente a la pandemia", de la editorial Península, que repasa la conformación del Gobierno de coalición y la gestión de la pandemia del COVID-19.

Un libro de los cronistas parlamentarios de La Sexta que presentaba el ministro Ábalos en el centro cultural Blanquerna de Madrid, entre bromas sobre los desencuentros "exagerados" del Gobierno, según la ministra de Trabajo, que no ha querido aventurar cómo será la ruptura cuando los dos partidos tengan que enfrentarse en las elecciones.