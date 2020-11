Ferreras desvela su conversación 'secreta' con Zapatero en marzo con información clave sobre el coronavirus

Antonio García Ferreras, presentador de 'Al Rojo Vivo' en LaSexta ha entrevistado este lunes al que fue presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para analizar todos los asuntos de actualidad, y ha dejado muchos titulares, delante y detrás de las cámaras.

En un momento de la entrevista, Ferreras ha desvelado, tras unos segundos de meditación, una conversación privada con el histórico líder socialista que mantuvo el pasado mes de marzo, cuando todavía la pandemia no había llegado a nuestras vidas.

La conversación secreta entre Ferreras y Zapatero

"Usted sabía que lo que venía era un tsunami. Usted a mí en privado, en marzo, me dijo que esto se lleva por delante a todos los países del mundo, ¿pecaron de exceso de confianza todos los países del mundo y, sobre todo, hay algo que le haya sorprendido?", ha señalado Ferreras.

En este sentido, el presentador ha reconocido que la primera ola fue demasiado dura porque pilló a muchos gobiernos fuera de juego, para luego señalar que en esta segunda ola se siguen cometiendo errores que son por una falta de interés, por parte de muchos países, en intentar evitar los mismos errores de la pasa primavera. Por ello Ferreras ha continuado recordando este encuentro con Zapatero. "Usted, desde marzo, estaba convencido de que esto iba a ser una pandemia mundial terrible".

"Sí, era la información que a mí me habían reportado al respecto. He de decir que he seguido con gran intensidad y sufriendo las consecuencias sociales y personales de la pandemia. Con esta segunda oleada, aún me acerco más a la reflexión que en su día hice, creo que en este programa, de que la política no puede ir por delante de la ciencia. No puede ir por delante de la ciencia. Somos tributarios de eso", ha explicado el líder socialista.

Las preguntas de Zapatero sobre la pandemia

En este sentido, Zapatero se ha hecho una pregunta para intentar entender la situación que nos ha tocado vivir en estos momentos: "¿Qué explicación hay para que Italia, que en esta segunda oleada ha pasado a ser el ejemplo de bien iba, y nosotros íbamos mal, ahora resulta que Italia está fatal y nosotros mejorando notablemente?".

También se ha centrado en el caso de España, poniendo de ejemplo a la región de Asturias, que "era un ejemplo de buenos resultados y que ahora se ha convertido en una de las comunidades autónomas más tocadas por la pandemia". Por ello, José Luis Rodríguez Zapatero se ha referido a que no existe una explicación clara de lo que está ocurriendo: "No hay una clarividencia científica, seamos honestos, ¿la habrá en su día? Puede ser".

Por último sí se ha referido al caso de China, indicando que "salvo la respuesta asiática a la pandemia", el resto de los países "están sufriendo de forma extraordinaria la pandemia", ya que en lugares como Estados Unidos o Brasil las cifras de contagiados y fallecidos siguen disparándose.

