Fernando Simón reconoce a Évole la decisión que más le ha molestado de Sánchez: "Es un mensaje equivocado"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha sido el invitado de este domingo en el programa 'Lo de Évole', presentado por Jordi Évole en La Sexta. Su segunda entrevista televisiva, tras su paso por 'Planeta Calleja', se ha producido con motivo de la conmemoración del primer aniversario de la implantación del estado de alarma en nuestro país.

La entrevista ha dado muchos titulares, ya que se han tocado los temas más críticos que han rodeado a la figura de Fernando Simón desde que comenzase la pandemia, empezando por aquel mensaje de finales de enero del pasado año en el que defendía que en España habría uno o dos casos diagnosticados.

Con el toque personal que ha caracterizado cualquier aparición pública de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias ha repasado también algunos detalles del 'personaje' que se ha creado respecto a su figura, ligado desde el primer momento a la historia de nuestro país respecto a la pandemia. En este sentido, ha señalado, entre risas, que recibe muchos comentarios por su estilo a la hora de vestir o incluso respecto a sus comentarios, pero es algo que no le afecta porque, tal y como ha explicado él mismo, "se aburre en las peluquerías".

Fernando Simón ha estado el frente de la mayoría de ruedas de prensa y decisiones que se han tomado durante estos últimos doce meses, en los que cualquier decisión que tomase estaba cargada de responsabilidad y efectos sobre la población de nuestro país.

En este sentido, un punto curioso de la entrevista ha sido cuando se ha referido a las mascarillas, al principio de la crisis innecesarias para luchar contra la pandemia. En este punto, Fernando Simón ha vuelto a matizar sus palabras sobre este complemento de protección: "Sigo pensando que la mascarilla no es clave para detener la transmisión. No es necesario que todo el mundo la lleve. Lo importante es que la lleve quien está enfermo, lo que pasa es que no sabemos quién está enfermo".

El discurso de Sánchez que no gustó a Fernando Simón

Pero uno de los momentos más importantes del encuentro entre Jordi Évole y Fernando Simón se ha producido cuando el periodista ha recordado unas declaraciones de Pedro Sánchez, en las que apuntaba que había que disfrutar de la nueva normalidad y echarse a la calle porque se había conseguido vencer al virus. En este sentido, Simón ha señalado que no había escuchado estas declaraciones, para luego apuntar la importancia del contexto en el que se produjeron: un mitin del Partido Socialista. "En los mítines entiendo que quien los da sea más eufóricos de lo habitual", ha señalado Simón.

"Yo creo que si te fijas en las ruedas de prensa de aquel periodo, seguíamos teniendo un tono muy prudente. Obviamente de alegría por la evolución de la epidemia, pero seguíamos teniendo un tono muy prudente", ha seguido explicado Fernando Simón para distanciarse de aquel mensaje pronunciado por Pedro Sánchez.

Sobre este discurso de Pedro Sánchez, Fernando Simón ha señalado no hubo prudencia en sus palabras: "Yo entiendo que después de todo el confinamiento y cuando las cosas mejoraron hubo una idea de que ya estábamos bien: vamos a salvar el verano, las Navidades y ahora la Semana Santa. Creo que es un mensaje equivocado que se instaura más por necesidades económicas que por necesidades sanitarias. Yo creo que deberíamos haber sido todos más prudentes, incluido el Gobierno".

