Jordi Évole corta a Ibai en directo por lo que dice de 'Lo de Évole': "En Telecinco..."

Este domingo, Ibai Llanos se convirtió en el invitado de la nueva entrega de 'Lo de Évole'. La intención de Jordi Évole fue lograr que los espectadores conociesen al youtuber desde lo personal. Por este motivo, el presentador se trasladó hasta su casa y convivió con él durante cuatro días.

Durante ese tiempo, hablaron de sus inicios en el mundo de las redes sociales, de sus mejores momentos y de los más complicados. Además, reflexionaron sobre los nuevos objetivos de los jóvenes, confesó el dinero que gana, aconsejó a los padres y desveló algunos de los secretos de su profesión. Incluso hizo una videollamada con Salvador Illa.

Además, como era de esperar, el conductor del espacio se interesó por su opinión sobre sus compañeros de profesión que se mudan a Andorra para pagar menos impuestos. "No había visto una campaña tan fuerte hacia todos los lados. Los que defienden una y otra cosa hay un debate super polarizado entre youtubers y medios de comunicación", comenzó diciendo Ibai. "Si ganas mucho tienes que contribuir más, igual soy gilipollas pero lo pienso solo en mi habitación y le veo sentido. Tampoco me mola que la gente me aplauda por pagar impuestos en el país donde vivo", agregó. "No hay campaña de Hacienda que supere esto que acabas de decir", concluyó Évole tras escucharle.

Tras confesar que su casa "debe costar unos 15.000 euros al mes", el entrevistado habló de cuánto dinero cobraba. "Cuando tienes muchos seguidores las empresas quieren hacer publicidad contigo... También por los suscriptores que apoyan al creador de forma económica con 5 dólares, de los que te llevas la mitad. Debo tener unos 40.000 suscriptores y son unos 120.000 dólares al mes. Es una barbaridad, es tremendo. Soy el top 3 o 2", reveló tras confesar que su horario es de "19:00 horas a 00:00".

El error de Ibai con 'Salvados'

Durante toda la entrevista, el invitado se mostró muy sincero y destacó por su característica naturalidad. Lo que volvió a demostrar antes de finalizar la entrevista con Évole. "Bueno gente, nos vamos ¿no?", declaró el youtuber. "'Salvados'", dijo a modo de despedida, confundiendo así 'Lo de Évole' con el programa que presentaba Évole en laSexta anteriormente, el que ahora conduce Gonzo.

Ante su error, el presentador de laSexta no dudó en cortarle y corregirle. "No, 'Salvados' no. Ahora ya no se llama 'Salvados'", le dijo, dejando de piedra al entrevistado, quien no tardó en recular. "Eh... 'Lo de Évole'", señaló Ibai sin poder retener la risa. "En Telecinco... ¿No?", añadió confundiendo el canal de Atresmedia con el de Mediaset, lo que resulta llamativo al ser empresas rivales. De esta manera, continúo con la broma y agrandando su error.

"Haces lo mismo pero con otro nombre ¿no?", continuó el youtuber. "Exactamente", corroboró el presentador estallando en carcajadas, dado que es una broma que le solían hacer a menudo. "Es lo mismo que tú con G2", le contestó Évole para contestar a su pulla. "Vamos que es lo mismo", aseguró el streamer. "Hasta luego. Un abrazo", se despidieron ambos al unísono, mientras seguían riéndose.

Como consecuencia, el programa de laSexta quiso responder a Ibai desde la cuenta oficial del programa y utilizó el mismo juego que él, confundiéndole con un compañero de profesión: "Hasta aquí lo de Auronplay en Salvados de Telecinco", comentó el espacio, acompañando sus palabras con un vídeo del divertido momento.