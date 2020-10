Fernando Simón confiesa que estuvo a punto de ser multado: "Si me llega a ver un guardia..."

Desde que comenzó la crisis sanitaria en el mes de marzo, Fernando Simónse ha convertido en uno de los personajes más mediáticos de los últimos años. La función del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias como portavoz del Ministerio de Sanidad por la lucha contra la covid-19, ha provocado que se sitúe en el centro de las miradas, por lo que cada vez más espacios de entretenimiento intentan llevarle como invitado y, así, conocer más detalles personales sobre él.

Tras varios intentos, solo los formatos relacionados con la aventura y la escalada, una de las aficiones del epidemiólogo, han conseguido contactar con Simón para pasar un rato divertido. Primero fue su presencia en 'Planeta Calleja', la que revolucionó a los espectadores, y, ahora, ha concedido una entrevista a los escaladores Iker y Eneko Pou para su canal, 'Hermanos Pou'.

Después de hablar de la situación actual que se vive en todo el mundo, de la pandemia en España y de las diversas medidas de prevención contra el coronavirus, los entrevistadores pasaron a preguntar aspectos más personales a Simón y mantuvieron una conversación más relajada en la que el experto se mostró muy cómodo.

Entre otras cosas, Simón hablo de su vida sentimental y reconoció que es "un tipo muy enamoradizo". A raíz de esto, los Pou sintieron curiosidad por si alguna vez había hecho "una locura por amor"."Yo cada vez que me enamoraba hacía alguna tontería", aseguró. "He tenido muy poquitas novias, pero eso no quiere decir que no me haya enamorado de muchas chicas", agregó entre risas.

Sin embargo, según explicó, llegó a poner en riesgo su vida por una de ellas. Cuando tenía 16 años y todavía vivía con sus padres, ellos residían en un piso, en la octava planta. En esa época, Simón tenía "una novieta" que fue a dormir a casa de una amiga, que resultó ser su vecina de enfrente, ya que vivía en el bloque de al lado pero en la misma planta que él.

La anécdota de Simón

Una noche, aprovechando que la chica que había conquistado su corazón se encontraba en el piso de al lado, la llamó para verla. Estuvieron conversando de un balcón a otro durante horas, hasta que a Simón le dieron ganas "de ir a darle un beso". Fue entonces cuando tuvo la idea de llegar a la terraza de la vecina saltando desde la suya, a ocho pisos del suelo y "agarrándose a la pared como pudo".

"Si me llega a ver un guardia me pone una multa", declaró al recordarse con las "zapatillas de estar por casa" en el alféizar. "No recuerdo ahora mismo si llegué para darle el beso o me volví antes de tiempo", comentó. Sin embargo, el sanitario a pesar de "no haberse desenamorado de ninguna", "de la que más enamorado ha estado nunca ha sido de María, de su mujer".