El feo de Belén Esteban a Paz Padilla al hablar así sobre las Campanadas de Telecinco

Este lunes, ‘La Resistencia’ volvió por todo lo alto con su primer programa de 2022. Además de estrenar nuevo horario, dado que el espacio arrancó a las 23:30 horas, contó con uno de los programas más llamativos respecto a invitados se refiere. Tras la llegada de Candela Peña, colaborador habitual,Belén Esteban apareció en el escenario para cumplir con su promesa y llevar regalos al programa. Esto se debe a que en su visita del pasado de 2 diciembre, a la colaboradora de ‘Sálvame’ se le olvidó llevar regalos, lo que es una costumbre del programa.

Asimismo, aprovechó para conocer a Peña, dado que, como señaló insistentemente, es una gran fan de la actriz. Tras abrazar efusivamente a la artista y hacer hincapié en el cine y en los grandes artistas que hay en nuestro país, le dio a David Broncano una caja llena de su línea de productos, en la que había tanto hortalizas como bolsas de patatas fritas. Su visita se alargó más de lo esperado y Peña y Esteban acapararon el programa. Incluso esperaron a recibir a Javier Gutiérrez, primer invitado oficial del espacio, para marcharse.

Aprovechando la presencia del rostro de Telecinco, el presentador recordó algunos de los momentos que vivieron en su pasada visita al programa de Movistar+. Entre ellos, recordó cuando se adelantaron a la Nochevieja y Broncano propuso a Esteban dar las Campanadas juntos desde el programa “para que también se emitan aquí en Movistar+”. Ella aceptó la oferta y se tomaron juntos las 12 uvas, las que terminaron al grito de “¡Feliz 2022!”.

???? Las campanadas de @BelenEstebanM y Broncano y El niño corneta pic.twitter.com/B9wQ79QMFJ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 3, 2021





"Mucho mejor que las de Telecinco"



“Las uvas las dimos y, que sepas, que nuestras uvas no han quedado mejor que Telecinco. Nuestras uvas han quedado de puta madre”, decía entonces Esteban este lunes. “Mucho mejor que las de Telecinco”, corroboraba el conductor del espacio. “Efectivamente”, aseguraba la colaboradora de ‘Sálvame’, haciendo referencia a que le habían gustado más que las de sus compañeros de cadena.

“¿Quién las dio en Telecinco?”, quiso saber Broncano, ante lo que la comunicadora no supo que responder. “No me acuerdo”, confesó la colaboradora de Telecinco. “Es que yo no las he visto”, se excusaba el presentador de ‘La Resistencia’. “Yo tampoco”, reconocía Esteban, generando así las risas en el público, dado que ella es un mítico rostro de la cadena de Mediaset. “Yo las vi en Twitch”, confesaba el cómico, señalando que despidió el año junto a Ibai Llanos y Ramón García. “Yo no, yo te vi a ti y a mí”, apuntaba Esteban.

Este año, Paz Padilla y Carlos Sobera fueron los encargados de despedir el año con los espectadores de Telecinco desde Vejer de la Frontera. Teniendo en cuenta todas las medidas contra el coronavirus, los presentadores dieron la bienvenida al 2022 para Cuatro y Telecinco. Ambos comunicadores fueron muy apoyados por sus compañeros de cadena. Sin embargo, parece que este no es el caso de Belén Esteban. A pesar de trabajar junto a Padilla en ‘Sálvame’ y de llevar años compartiendo cadena con Sobera, parece que la Princesa del pueblo no quiso apoyar a su cadena en una noche tan importante como la despedida del año.